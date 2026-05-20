Cómo será la luna llena azul de mayo 2026: dónde ver el evento único que no se repetirá hasta 2028

El mes de mayo se despide con un acontecimiento sin igual en el cielo nocturno. Cada año suelen ocurrir 12 lunas llenas, con fases que tardan casi 30 días en completarse. Este fenómeno tan especial es llamativo por su color y puede ser visto desde varias partes del mundo.

Mayo se despide con un espectáculo único en el cielo nocturno llamado luna llena azul . Este fenómeno es llamativo por el color al que se lo relaciona y puede ser visto desde distintas partes del mundo. Desde el inicio de los tiempos, los movimientos de planetas y astros en el cielo generan curiosidad y se relacionan con ciertos mitos y tradiciones.

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El mes de mayo comenzó con la luna llena de flores y continuará sorprendiéndonos el próximo domingo 31 , cuando a la noche se produzca la luna llena azul. Lo más llamativo es que este evento ocurre cada dos años y medio, y el próximo será durante el mes de diciembre de 2028.

Según explicó la NASA , existen dos definiciones para la luna azul: una estacional , que es la tercera luna llena dentro de una estación que tiene 4 lunas en total, y otra mensual , que se le llama a la segunda luna llena de un mes calendario con dos lunas llenas. Por su parte, el sitio de noticias Space.com explicó que la anterior luna llena azul ocurrió el 19 de agosto de 2024 .

El sitio Time and Space explicó que la definición del término "luna azul" es un misterio y que, en ciertos casos, algunos señalan su uso como un error de interpretación.

"El término "luna azul", que significa algo raro, pudo haberse originado cuando el humo y las cenizas tras una erupción volcánica teñían la Luna de azul. Otros sitúan el origen del término hace más de 400 años; el folclorista Philip Hiscock ha sugerido que invocar la Luna Azul significaba que algo era absurdo y nunca sucedería", comentaron.

Además desde la NASA aclararon sobre el tiempo que pasa entre luna y luna "normalmente los meses solo tienen una Luna llena, pero a veces aparece una segunda. Las lunas llenas están separadas por 29 días, mientras que la mayoría de los meses tiene 30 o 31 días de duración, por lo que es posible que quepan dos lunas llenas en un solo mes. Esto ocurre cada dos años y medio".

Luna Azul imagen 20-5-26 La próxima luna azul será el 31 de mayo. © Vito Technology, Inc.

Luna llena azul mayo 2026: cómo y dónde ver este espectáculo

La página Star Walk compartió los siguientes horarios para poder ver la próxima luna llena azul:

Honolulu, Hawái : 19:03 HST el 30 de mayo;

: 19:03 HST el 30 de mayo; Sídney: 16:26 AEST el 31 de mayo;

16:26 AEST el 31 de mayo; São Paulo: 17:32 BRT el 31 de mayo;

17:32 BRT el 31 de mayo; Singapur: 19:06 SGT el 31 de mayo;

19:06 SGT el 31 de mayo; Ciudad de México: 19:48 CST el 31 de mayo;

19:48 CST el 31 de mayo; Los Ángeles: 20:50 PDT el 31 de mayo;

20:50 PDT el 31 de mayo; Nueva York: 21:11 EDT el 31 de mayo;

21:11 EDT el 31 de mayo; Chicago: 21:13 CDT el 31 de mayo;

21:13 CDT el 31 de mayo; Londres: 22:04 BST el 31 de mayo;

También explicaron que la luna no se verá 100% de color azul, sino que su color "color blanco amarillento permanece igual, a menos que condiciones atmosféricas poco comunes —como polvo volcánico o humo de incendios forestales— dispersen la luz de una forma que tiña la Luna. Ese cambio de color es raro y no está relacionado con el nombre Luna Azul".

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Look up this month to see the Eta Aquarid meteor shower (May 5-6), a Moon and Venus conjunction (May 18), and a Blue Moon (May 31)! pic.twitter.com/TxTWaJ2GiS — NASA JPL (@NASAJPL) April 30, 2026

¿Cuándo ocurrirán las próximas lunas azules?