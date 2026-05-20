Un jugador del ascenso chocó contra dos autos en General Paz, huyó y terminó impactando en una estación de servicio

El hecho ocurrió durante la madrugada e investigan si Jonathan Berón conducía alcoholizado. Terminó internado con traumatismos múltiples y un corte en la cara.

Un jugador del ascenso protagonizó un impresionante choque en General Paz, huyó y, tras una persecución, terminó impactando en una estación de servicio . Quedó internado a raíz de las heridas.

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El hecho ocurrió el martes pasada las 4 de la madrugada cuando Jonathan Berón, delantero de Tristán Suárez , iba arriba de su Ford Focus blanco y chocó primero contra una camioneta cerca de la cancha de Platense, en Vicente López, y escapó por la General Paz.

De acuerdo a lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad, en medio de su huida, comenzó la persecución : un conductor de una camioneta RAM, que habría escuchado el incidente, salió de su casa y empezó a seguir al auto.

La secuencia se dio durante distintos tramos de la General Paz hasta llegar a una estación de servicio ubicada frente a Tecnópolis, cuando el futbolista ingresó a gran velocidad al playón, pero la camioneta continuó detrás de él y terminó impactándolo desde atrás.

Tras la intervención de la Policía, el deportista de 25 años y oriundo de Caseros , terminó con varias lesiones en el rostro . Fue asistido por personal del SAME, que posteriormente lo trasladó al Hospital Pirovano con traumatismos múltiples y un corte en la cara.

Embed CHOCÓ A TRES AUTOS ESTACIONADOS EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO: TERMINÓ HERIDO



- Ocurrió esta madrugada en la avenida General Paz.

- El conductor, un joven de 25 años oriundo de Caseros, venía de provocar un choque a la altura de la cancha Platense, en Vicente López. pic.twitter.com/KB1ct8OXxK — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) May 19, 2026

Jonathan Berón protagonizó un impresionante choque en General Paz: cómo quedó la causa

Después de protagonizar un impresionante choque en la General Paz que incluyó una persecución, el exjugador de Vélez, Jonathan Berón, quedó internado y al mismo tiempo se abrió una investigación por el caso.

De acuerdo a las primeras investigaciones, a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, bajo la responsabilidad del fiscal Federico Brandini, el futbolista se encontraba en aparente estado de ebriedad.

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Al mismo tiempo, al momento de querer realizarle el test de alcoholemia se negó argumentando que no podía soplar por la lesión que tenía en la boca. A raíz de ello, el auxiliar fiscal Matías Vila dispuso la extracción de sangre y orina en el hospital para determinar si había consumido alcohol antes de manejar.

Mientras la investigación avanza, la Justicia ordenó el secuestro de la licencia de conducir y la inmovilización del vehículo de Berón.