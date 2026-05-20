20 de mayo de 2026 Inicio
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Un jugador del ascenso chocó contra dos autos en General Paz, huyó y terminó impactando en una estación de servicio

El hecho ocurrió durante la madrugada e investigan si Jonathan Berón conducía alcoholizado. Terminó internado con traumatismos múltiples y un corte en la cara.

Por
Jonathan Berón

Jonathan Berón, de 25 años, es delantero de Tristán Suárez

Un jugador del ascenso protagonizó un impresionante choque en General Paz, huyó y, tras una persecución, terminó impactando en una estación de servicio. Quedó internado a raíz de las heridas.

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El hecho ocurrió el martes pasada las 4 de la madrugada cuando Jonathan Berón, delantero de Tristán Suárez, iba arriba de su Ford Focus blanco y chocó primero contra una camioneta cerca de la cancha de Platense, en Vicente López, y escapó por la General Paz.

De acuerdo a lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad, en medio de su huida, comenzó la persecución: un conductor de una camioneta RAM, que habría escuchado el incidente, salió de su casa y empezó a seguir al auto.

La secuencia se dio durante distintos tramos de la General Paz hasta llegar a una estación de servicio ubicada frente a Tecnópolis, cuando el futbolista ingresó a gran velocidad al playón, pero la camioneta continuó detrás de él y terminó impactándolo desde atrás.

Tras la intervención de la Policía, el deportista de 25 años y oriundo de Caseros, terminó con varias lesiones en el rostro. Fue asistido por personal del SAME, que posteriormente lo trasladó al Hospital Pirovano con traumatismos múltiples y un corte en la cara.

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Jonathan Berón protagonizó un impresionante choque en General Paz: cómo quedó la causa

Después de protagonizar un impresionante choque en la General Paz que incluyó una persecución, el exjugador de Vélez, Jonathan Berón, quedó internado y al mismo tiempo se abrió una investigación por el caso.

De acuerdo a las primeras investigaciones, a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, bajo la responsabilidad del fiscal Federico Brandini, el futbolista se encontraba en aparente estado de ebriedad.

choque 1

Al mismo tiempo, al momento de querer realizarle el test de alcoholemia se negó argumentando que no podía soplar por la lesión que tenía en la boca. A raíz de ello, el auxiliar fiscal Matías Vila dispuso la extracción de sangre y orina en el hospital para determinar si había consumido alcohol antes de manejar.

Mientras la investigación avanza, la Justicia ordenó el secuestro de la licencia de conducir y la inmovilización del vehículo de Berón.

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