Horóscopo de hoy, viernes 31 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 31 de julio de 2026 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

El viernes pinta para bajar un cambio antes del finde. Esa pausa te deja ver qué vale la pena seguir bancando y qué ya está listo para soltar. En lo económico, ojo con los gastos chicos que se acumulan.

(21 de abril al 21 de mayo)

El cierre de julio te pone frente a tus proyectos compartidos y la gente con la que elegís armar camino. Una charla sincera confirma que vas bien. En plata, conviene revisar acuerdos y no dejar nada en el aire.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Mercurio y Saturno te invitan a pensar dos veces lo que decís y a respaldar con hechos. Si una idea necesita más tiempo, tranqui. El finde arranca mejor sin apuro. En finanzas, mejor esperar antes de invertir.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Mercurio en tu signo te pide paciencia, la respuesta tarda, pero llega. No es un cierre de puerta. En lo económico, no te desesperes: lo que parece trabado puede destrabarse pronto.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

El Sol pegado a Júpiter te da luz verde para crecer. Es buen momento para reconocer lo que lograste y proyectar lo que viene. En plata, se abre chance de ampliar recursos o sumar ingresos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Venus en tu signo te ayuda a ordenar y simplificar. Un cambio chiquito en la rutina te da bienestar grande. En lo financiero, ajustar detalles puede ahorrarte más de lo que pensás.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La Luna en Piscis suaviza el cierre de semana y favorece gestos de cuidado. Un encuentro tranquilo te devuelve el eje. En economía, compartir gastos puede ser más liviano que cargar sola.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tu casa, tu familia y tu mundo emocional se vuelven protagonistas. Ordenar espacios o compartir tiempo cambia el clima del día. En finanzas, revisar cuentas del hogar te da claridad.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Las palabras pesan: mejor escuchar antes de responder. Eso evita líos y abre puertas nuevas. En plata, leer la letra chica te salva de un malentendido.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Las palabras pesan, mejor escuchar antes de responder. Eso evita líos y abre puertas nuevas. En plata, leer la letra chica te salva de un malentendido.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Con el cambio de Nodos cerca, empezás a ver qué lugar querés ocupar. Valorá los recursos que ya tenés. En economía, reconocer tus talentos puede transformarse en ingresos

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La Luna se une al Nodo Norte y marca un cierre fuerte. Tus intuiciones y recuerdos te muestran cuánto creciste. En finanzas, confiar en tu intuición puede guiarte hacia mejores decisiones.