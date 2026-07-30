Accidente aéreo en San Juan: recuperaron los cuerpos de las siete víctimas en Valle Fértil

Tras un operativo en terreno hostil y con condiciones climáticas adversas, los equipos de rescate lograron recuperar los cuerpos de las siete víctimas del accidente aéreo en San Juan. Los restos serán trasladados a la capital provincial mientras avanza la investigación judicial.

Tras un operativo en terreno hostil y con condiciones climáticas adversas, los equipos de rescate lograron recuperar los cuerpos de las siete víctimas del accidente aéreo en Valle Fértil, San Juan . Los restos serán trasladados a la capital provincial mientras avanza la investigación judicial para determinar la causa del fatal accidente.

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El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, había revelado a C5N que la zona solo es accesible a pie, tras caminar entre 4 y 5 kilómetros. Por lo que la hostilidad del camino dificultó las tareas de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, bomberos y autoridades judiciales que debieron ser interrumpidas ayer por la baja visibilidad y la intensa neblina.

El accidente se produjo en el paraje Los Arrieros, al norte del Parque Provincial Ischigualasto, en un sector marcado por fuertes pendientes, formaciones rocosas imponentes y vegetación cerrada. Como la aeronave cayó en una quebrada a unos 10 kilómetros del último punto accesible para vehículos, los brigadistas tuvieron que trasladar los cuerpos a pie.

Luego, los cuerpos de las víctimas fueron llevados en vehículos Unimog de Gendarmería hasta una morguera provisoria instalada en el ingreso al Parque Ischigualasto, donde se realizaron las primeras pericias forenses.

Por su parte, la investigación judicial intentará establecer qué originó el accidente del Bell 412. Según los reportes oficiales, el último registro de la aeronave fue a las 10.26 del miércoles, cuando volaba a 3724 pies de altura y a 81 km/h y luego se perdió todo tipo de contacto. El jefe comunal de Valle Fértil remarcó que en ese momento la zona estaba afectada por condiciones meteorológicas desfavorables.

Tanto la Justicia provincial como la federal seguirán con los análisis para aclarar las circunstancias de esta tragedia que impactó en San Juan y en las fuerzas de seguridad nacionales.

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Andrés Bosch era coordinador regional de Manejo del Fuego dentro de la Agencia Federal de Emergencias y uno de los principales especialistas del país en incendios forestales. Antes del accidente de helicóptero en Ischigualasto, había brindado una entrevista donde remarcó la importancia de la capacitación sobre el uso de aeronaves en el combate de incendios forestales, actividad que se encontraba realizando al momento del siniestro.

Además de Bosch, hubo otros fallecidos: Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, Marcelo Germán Videla, Matías Valenzuela y Rodrigo Aimetta, cuatro funcionarios y efectivos provinciales, dos referentes nacionales del combate de incendios forestales y el piloto de la aeronave.

Todos contaban con experiencia vinculada a la seguridad, la atención de emergencias y las operaciones aéreas. "Estamos acá a pedido del cuartel D9. La intención de este curso es trabajar sobre todo seguridad y uso por medios aéreos, en este caso aviones hidrantes y helicópteros", había explicado Bosch en una entrevista para medios locales donde explicó de qué se trataba la capacitación.

"Esta actividad se hace todos los años, son teóricas y prácticas", indicó Bosch, y detalló que había 40 personas anotadas para participar de la capacitación", explicó el brigadista y adelantó las tareas previstas para ese miércoles trágico. "Mañana pasamos al aeroclub de Pocito para hacer la práctica. Consiste en que el personal sepa cómo abordar un helicóptero, dónde guardar sus herramientas, moverse a la zona de trabajo y después poder hacer el descenso de forma segura", explicó.

En esa misma entrevista, el cordobés repasó su extensa trayectoria en el área. "Yo trabajo en el servicio nacional hace 22 años, trabajé en 14 países y estuve en España hace poquito", contó.