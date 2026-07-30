Cadena nacional: las principales frases de Javier Milei

El Presidente presenta por cadena nacional el proyecto con el que buscará modificar el funcionamiento del Banco Central, con cuestionamientos a la legislación vigente y el pedido a distintos sectores políticos para respaldar la iniciativa en el Congreso.

El presidente Javier Milei brindó una cadena nacional para anunciar el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas económicas que el Gobierno considera centrales para la segunda mitad del año.

Durante la grabación del mensaje acompañaron al mandatario el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, además de otros integrantes del gabinete económico y dirigentes oficialistas. "La propia creación del Banco Central fue una estafa" , comenzó el discurso del mandatario.

Al comienzo de su discurso, Milei defendió las modificaciones propuestas y destacó que el proyecto terminará con la emisión monetaria para financiar el gasto público. "La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación", sostuvo.

Además, el Presidente, como lo hizo en reiteradas oportunidades, cuestionó el origen mismo del organismo monetario y vinculó su creación con una decisión que, según su mirada, perjudicó el poder adquisitivo de los argentinos. "La propia creación del Banco Central arrancó con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas", lanzó.

Al explicar los principales cambios que impulsa el proyecto, Milei aseguró que el Banco Central volverá a concentrarse exclusivamente en la estabilidad monetaria. "La misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda", expresó durante el anuncio.

En esa línea, el mandatario reiteró su postura sobre el origen de la suba de los precios y volvió a responsabilizar a la emisión monetaria por los procesos inflacionarios. "La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero", manifestó.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa apunta a limitar la asistencia financiera del Banco Central al sector público. "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios", remarcó.

El jefe de Estado arremetió con el actual mecanismo de emisión para financiar al Estado y lo calificó como una práctica ilegal. "El señoriaje no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita", añadió.

Por eso, el Presidente advirtió que se intentará proteger la figura de la conducción del Banco Central y sostuvo que la reforma garantizará una mayor independencia de las autoridades frente a eventuales presiones. "La modificación está relacionada con blindar al Presidente del Banco Central y al Directorio de los atropellos de la política", señaló.

Sobre ese punto, explicó que el proyecto endurece el mecanismo para remover a las máximas autoridades del organismo. "La remoción requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados", indicó.

Como argumento para esa modificación, el Presidente planteó que las remociones anticipadas estuvieron vinculadas con decisiones sobre la política monetaria. "La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria, esto es, para estafar al sector privado mediante el señoriaje", afirmó.

Otro de los anuncios fue la creación del denominado "grillete fiscal", una regla destinada a impedir que el Estado vuelva a registrar déficits presupuestarios. "Se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario", sostuvo.

Al describir el funcionamiento de esa herramienta, Milei explicó cuáles serán las consecuencias en caso de incumplimiento. "Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown", expresó.

Según detalló el mandatario, la aplicación de ese mecanismo implicará una fuerte reducción de la actividad estatal. "Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias", enumeró.

No obstante, aclaró que el proyecto contempla excepciones para garantizar el funcionamiento de áreas sensibles. "Esta ley protege, en la letra de la norma, las tareas y prestaciones esenciales del Estado. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otros, quedarán expresamente exceptuados", explicó.

En relación con las consecuencias para la dirigencia política, Milei afirmó que el incumplimiento de las metas fiscales también afectará a los principales funcionarios. "Durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo", aseguró.

El Presidente insistió en que la iniciativa apunta a modificar quién asume el costo de los desequilibrios fiscales. "Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente", enfatizó.

En la misma línea, intimó a los gobernadores a acompañar la iniciativa cuando llegue al Congreso. "Es la oportunidad para que cada gobernador demuestre a su gente que, cuando las cuentas se desordenan, es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad", manifestó.

Además, defendió el alcance general del proyecto y mencionó que establecerá nuevas responsabilidades para la dirigencia. "Este proyecto va a hacer que el que las hace, finalmente las pague", resumió.

Como punto clave, Milei anunció una reforma del mercado de capitales para fomentar el financiamiento privado. "Vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir", indicó.

Entre las medidas previstas, el mandatario anticipó cambios para ampliar las herramientas de financiamiento empresarial. "Permitiremos su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida", señaló al referirse a los bonos corporativos.

También cuestionó la regulación vigente sobre el financiamiento colectivo y adelantó una flexibilización del sistema. "Lo mismo haremos con el financiamiento colectivo, que en el mundo funciona hace años, y acá una ley que nadie pidió, lo llenó de requisitos y lo destruyó", afirmó.

Por último, Milei anunció una reforma del mercado asegurador basada en una menor intervención estatal. "Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador", señaló.

Según explicó, el organismo de control limitará sus funciones a supervisar el funcionamiento del sistema. "El regulador se enfocará solo en la solvencia de las empresas y en cuidar a los contratantes frente a las estafas", sumó.

Al cerrar ese capítulo, el Presidente aseguró que las modificaciones beneficiarán a los usuarios. "Nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos", concluyó.

En el tramo final de la cadena nacional, Milei volvió a defender el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los pilares de su programa económico. "El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria", aseveró.

Como cierre del mensaje, el mandatario ratificó cuál es, según dijo, el objetivo de las reformas impulsadas por el Gobierno. "Nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo", cerró.

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central que busca reformar Javier Milei

La Carta Orgánica del Banco Central es la ley que establece el funcionamiento del Banco Central de la República Argentina mediante la Ley 24.144, sancionada en 1992, donde se definen los objetivos del organismo, sus facultades, las funciones del directorio y el marco legal bajo el cual desarrolla su actividad.

La normativa también determina cómo deben administrarse las reservas internacionales, regula las políticas monetaria y cambiaria, establece los mecanismos de supervisión del sistema financiero y fija la relación institucional entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo dentro del esquema económico argentino.

Uno de los artículos centrales de la legislación vigente es el número 20, que habilita los adelantos transitorios al Tesoro Nacional dentro de determinados límites, al permitir asistencia financiera equivalente a un porcentaje de la base monetaria y de los ingresos corrientes del Estado bajo condiciones específicas.