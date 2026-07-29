"¡Morite, vieja hija de puta!": el maltrato de un cuidador a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata

La Justicia de Mar del Plata investiga a un empleado por maltratar a dos adultas mayores en una residencia geriátrica. El hecho salió a la luz cuando la responsable del establecimiento revisó las cámaras de seguridad internas tras advertir lesiones sospechosas en las víctimas.
Las filmaciones muestran al agresor mientras maltrata a una mujer en silla de ruedas y la acuesta de forma brusca. En ese instante, le quita un abrigo y expresa: "No me interesa lo que vos querés. Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar".
Un segundo registro audiovisual expone al mismo hombre cuando golpea con una cuchara a otra residente durante la cena. Esta acción le provocó un corte superficial en el labio a la víctima, quien rompe en llanto ante la amenaza del individuo: "¿Ah, tenés ganas de llorar?".
Tras el descubrimiento, las autoridades del lugar apartaron al trabajador de su puesto. La causa judicial quedó caratulada como lesiones leves bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción de Composición Temprana de Conflictos Penales.