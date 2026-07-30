Dos hombres murieron tras una violenta pelea en una carnicería de Escobar: investigan los motivos

El dueño del comercio falleció tras recibir varias heridas de arma blanca, mientras que el otro involucrado murió luego del enfrentamiento y los investigadores intentan determinar si sufrió una descompensación. La Justicia descartó, por el momento, la hipótesis de un robo y busca reconstruir cómo comenzó la discusión.

El operativo que se estableció en Escobar tras la muerte de dos hombres en un local.

Una violenta pelea entre el propietario de una carnicería y un herrero terminó con ambos muertos este jueves en Belén de Escobar, donde los investigadores intentan determinar qué originó el enfrentamiento ocurrido dentro del comercio. Entre las principales hipótesis aparecen un reclamo por trabajos de herrería y una presunta deuda de dinero, aunque ninguna fue confirmada oficialmente.

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El episodio ocurrió en un local ubicado sobre la calle Urbino, en la intersección con Asborno, en el barrio Philips. Según publicó Infobae, cuando efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar encontraron a los dos hombres tendidos en el piso y solicitaron la intervención del personal médico, que confirmó los fallecimientos en la escena.

La víctima identificada fue Martín García Mamani, de 54 años, dueño de la carnicería, quien presentaba múltiples heridas que habrían sido provocadas por un elemento cortante. El otro hombre, un herrero de aproximadamente 60 años conocido como Miguel, murió tras la pelea y su identidad completa todavía no había sido establecida oficialmente por las autoridades.

Los primeros elementos incorporados a la causa indican que ambos habrían mantenido una fuerte discusión que terminó en un enfrentamiento con armas blancas. Mientras una reconstrucción sostiene que el conflicto comenzó por diferencias vinculadas a un trabajo de herrería, otra línea investigativa menciona una presunta deuda económica entre los involucrados.

Los investigadores descartaron inicialmente la participación de terceros debido a que no encontraron indicios que sugieran la presencia de otras personas durante el episodio. Además, en el comercio permanecían la recaudación, los teléfonos celulares y otras pertenencias, por lo que la hipótesis de un intento de robo perdió fuerza desde las primeras pericias.

Las actuaciones realizadas por la Policía Científica determinaron de manera preliminar que el comerciante murió como consecuencia de las puñaladas recibidas durante la pelea. En cambio, el herrero presentaba escoriaciones compatibles con un forcejeo, pero no lesiones cortantes de gravedad que explicaran su fallecimiento.

La Policía Científica estuvo en el lugar. Infobae

Por ese motivo, los peritos consideran como principal hipótesis que el segundo hombre haya sufrido una descompensación durante o inmediatamente después del enfrentamiento. Sin embargo, serán los resultados de la autopsia los que permitan establecer con precisión cuál fue la causa de su muerte y completar la reconstrucción del episodio.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de Escobar, encabezada por la fiscal María Alejandra Amoretti, quien ordenó las pericias correspondientes y encomendó nuevas tareas a la Delegación Departamental de Investigaciones. Además, según informó el portal Alternativa en Papel, el Centro de Monitoreo del Municipio aportó las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona, que ya fueron incorporadas al expediente para ayudar a reconstruir la secuencia del hecho.