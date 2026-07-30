30 de julio de 2026 Inicio
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Mar del Plata: clausuraron el geriátrico donde un cuidador maltrató a dos adultas mayores

El Ministerio de Salud bonaerense resolvió la medida después de advertir que la habilitación se encontraba vencida. Las autoridades del establecimiento tienen cinco días para regularizar los permisos.

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Clausuraron el geriátrico en Mar del Plata.

El Ministerio de Salud bonaerense clausuró preventivamente el geriátrico marplatense David después de que un empleado fuera descubierto tras maltratar a dos adultos mayores en la residencia. Las autoridades advirtieron que la habilitación del lugar se encuentra vencida, por lo que la medida podría ser definitiva.

El agresor fue detenido pero recuperó su libertad horas más tarde.
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La periodista Jimena Paternoster expuso en De Una, por C5N, el motivo por el cual fue clausurado el establecimiento y se refirió a los residentes: "Tienen cinco días para iniciar los trámites de regularización. Sino, pasa a ser clausura definitiva y ahí no debería quedar ningún adulto mayor viviendo en el lugar. Hace dos meses se hizo una inspección y se dieron cuenta de que tenían la habilitación vencida. Por eso, se labró el acta de clausura que todavía no es la clausura definitiva".

En tanto, según consignó el medio 0223, el geriátrico tampoco tenía un contrato con una empresa habilitada para gestionar los residuos patogénicos. También señalaron que en marzo también se había inspeccionado el lugar.

Las filmaciones muestran al agresor mientras maltrata a una mujer en silla de ruedas y la acuesta de forma brusca. En ese instante, le quita un abrigo y expresa: "No me interesa lo que vos querés. Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar".

Un segundo registro audiovisual expone al mismo hombre cuando golpea con una cuchara a otra residente durante la cena. Esta acción le provocó un corte superficial en el labio a la víctima, quien rompe en llanto ante la amenaza del individuo: "¿Ah, tenés ganas de llorar?".

Tras el descubrimiento, las autoridades del lugar apartaron al trabajador de su puesto. La causa judicial quedó caratulada como lesiones leves bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción de Composición Temprana de Conflictos Penales.

"Nuestro mandato es cuidarlos": el comunicado del geriátrico de Mar del Plata donde maltrataron a dos adultas mayores

Luego de que se conocieran las imágenes de los maltratos de un empleado de una residencia geriátrica a dos adultas mayores a su cargo, la institución expresó que "entablamos las acciones judiciales de rigor a fin de que se investigue lo ocurrido y posteriormente se impongan las sanciones legales pertinentes a su responsable". "No toleramos actos de violencia, de ningún tipo, dirigida hacia los abuelos, dado que nuestro mandato es cuidarlos y protegerlos diariamente", sentenciaron.

En un comunicado difundido este miércoles, el hogar David, ubicado en Rivadavia al 4000, repudió "enérgicamente" los hechos y explicó que "ya hemos entablado las acciones judiciales de rigor a fin de que se investigue lo ocurrido y posteriormente se impongan las sanciones legales pertinentes a su responsable".

"Paralelamente, acompañamos a la familia afectada, tal como lo hemos hecho desde un inicio. Dejamos en claro que no toleramos actos de violencia, de ningún tipo, dirigida hacia los abuelos, dado que nuestro mandato es cuidarlos y protegerlos diariamente. Depositamos la continuidad de éste lamentable y repudiable episodio en manos de la Justicia a cuya disposición quedamos en forma plena", agrega el texto.

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