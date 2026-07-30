El Gobierno anunció que enviará un proyecto de "liberalización profunda del mercado de capitales"

Javier Milei confirmó el envío de la iniciativa al Congreso, en el marco de una cadena nacional sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. "Para que una economía crezca se necesita inversión", remarcó.

El presidente Javier Milei brindó una cadena nacional sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y también confirmó el envío al Congreso de un proyecto que buscará una "liberalización profunda de nuestro mercado de capitales". Además, sostuvo que mantener dinero en el sistema informal "atenta contra nuestro propio crecimiento".

En la cadena nacional, Milei apuntó hacia el dinero no declarado: "Para que una economía crezca se necesita inversión, es decir, ahorros puestos a disposición con fines productivos. Por eso, dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento. Las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia , y con eso frenaron la inversión".

En tal sentido, confirmó el objetivo de la iniciativa en el marco de las políticas desregulatorias de la administración libertaria. "Por eso, vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea, correr al Estado del Medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir. Un ejemplo claro es el mercado de bonos corporativos. Ahora permitiremos su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida", remarcó.

En tanto, se refirió al impacto en los rubros: "Lo mismo haremos con el financiamiento colectivo, que en el mundo funciona hace años, y acá una ley que nadie pidió, lo llenó de requisitos y lo destruyó. Quince años perdidos y ahora lo vamos a destrabar. Esta reforma asegurará que, a medida que la economía se recupere y la gente vuelva a ahorrar, ese ahorro se transforme en fábricas, en maquinarias y en trabajo. Solo así se profundiza el círculo virtuoso de crecimiento".

El presidente Javier Milei destacó el rol del Congreso para "blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política" y lo describió como "la casa del pueblo" que debe aprobar o negar impuestos, pero volvió a criticarlo minutos después al explicar cómo funcionaría su propuesta legislativa de "grillete fiscal".

"La historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público", disparó el jefe de Estado y puntualizó: "Teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado".

En el anuncio de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), también anunció la propuesta de "grillete fiscal" para que el Congreso deba modificar el presupuesto nacional cada vez que el resultado fiscal sea deficitario "durante varios meses seguidos". De lo contrario, se recurrirá a unshutdown similar al que aplica el gobierno de Estados Unidos.

"Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias", explicó Milei este jueves en cadena nacional y sumó: "Durante lo que dure el grillete el Presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo".

El economista celebró: "Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo no lo pagará la gente".