Javier Milei volvió a atacar al Congreso: "Es el gran aliado del gasto publico" Tras llamarlo "la casa del pueblo", el Presidente volvió a criticar al Parlamento por no acompañar sus proyectos legislativos y aprobar aquellos orientados a reestructurar el uso del presupuesto nacional. Por Agregar C5N en









Javier Milei enojado en el Congreso. NA/Claudio Fanchi

El presidente Javier Milei destacó el rol del Congreso para "blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política" y lo describió como "la casa del pueblo" que debe aprobar o negar impuestos, pero volvió a criticarlo minutos después al explicar cómo funcionaría su propuesta legislativa de "grillete fiscal".

"La historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público", disparó el jefe de Estado y puntualizó: "Teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado".

En el anuncio de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), también anunció la propuesta de "grillete fiscal" para que el Congreso deba modificar el presupuesto nacional cada vez que el resultado fiscal sea deficitario "durante varios meses seguidos". De lo contrario, se recurrirá a un shutdown similar al que aplica el gobierno de Estados Unidos.

"Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias", explicó Milei este jueves en cadena nacional y sumó: "Durante lo que dure el grillete el Presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo".

El economista celebró: "Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo no lo pagará la gente".