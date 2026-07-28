El regalo de sus vidas: ayudaron a una camioneta en la ruta y se encontraron con el Dibu Martínez El vehículo estaba atascado en el barro. El arquero de la Selección sorprendió a sus rescatistas con un gesto único. Agregar C5N en









El arquero necesitó de la ayuda de los vecinos y lo agradeció con un regalo. Redes sociales

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia por una noticia extra Mundial 2026, ya que salió a rescatar a un amigo que se quedó atascado en una ruta de la provincia de Buenos Aires y él quedó varado también. Después de horas, llegó un grupo de motoqueros que pidieron ayuda y el arquero de la Scaloneta les agradeció con un particular regalo.

El arquero de la Selección argentina sigue en casa de sus padres y tuvo un episodio en Sierra de los Padres -a 37 kilómetros de Mar del Plata-. El arquero del Aston Villa salió en ayuda de un amigo pero se empantanó luego de las intensas lluvias. Al final, su propia camioneta quedó enterrada en el barro.

La historia trascendió en los medios, ya que un padre y su hijo (Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro) contaron en detalle cómo llegaron a ayudar a dos campesinos varados en medio de un camino rural y se encontraron con el subcampeón. "Mi hijo me dijo: ‘Ese es el Dibu, papá’. Yo no podía creer que fuera él", contó el hombre al diario local La Capital.

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El Dibu Martínez quedó varado con su camioneta en Sierras de los Padres y recibió la ayuda de vecinos. Como agradecimiento, les dejó un recuerdo del campeón del mundo. #DibuMartínez #SelecciónArgentina #Grupo33 pic.twitter.com/NcAkExfgvf — treintaytres (@GRUPOTRESTRES) July 28, 2026 Con palas, sogas de remolque, y el barro hasta las rodillas fue una real odisea, tanto que hasta el propio Martínez recurrió a la navaja del vecino para que lo ayude en el rescate. Ante la repercusión, se fueron sumando otros vecinos cercanos y hasta un tractor que el propio Dibu buscó en un campo lindero.

El baqueano sacó una camiseta y un póster para pedirle un autógrafo y el arquero fue por más: se sacó el camperón oficial de la AFA que llevaba puesto y se lo regaló en mano.