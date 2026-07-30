Ca7riel lanzó una dura advertencia sobre la Ley de Tierras: "Guarda que quieren vender la Patagonia" El cantante subió un video a sus redes y llamó a sus seguidores a rechazar el proyecto que lleva adelante el Gobierno y que se prepara para debatirse en el recinto el próximo 6 de agosto. Agregar C5N en









Ca7riel, invitó a reflexionar a sus seguidores.

En medio del debate por la modificación de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional, Catriel se sumó a la discusión con un contundente mensaje en sus redes sociales. El artista advirtió

El músico publicó un video en sus historias de Instagram, en el que cuestionó la iniciativa del proyecto y lanzó una fuerte advertencia sobre las posibles consecuencias tendría la flexibilización de la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros. "Guarda que quieren vender la Patagonia", advirtió en un mensaje que rápidamente se viralizó y reavivó la discusión en las redes sociales.

Y luego continuó: “No te vas a dar cuenta y vas a quedar a pata y en agonía”. Más adelante, fiel a su estilo de humor ácido, lanzó otra frase con la que buscó reforzar su postura e invitar a la reflexión sobre lo que, según su visión, podría suceder, “cuando los gringos paguen la primera cuota te va a entrar enterota”.

"Ojo que quieren vender La Patagonia"



Ca7riel criticó la venta de tierras nacionales a extranjeros y alertó: "Cuando los gringos paguen la primer cuota te va a entrar enterota".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/m3fmIc0Fu6 — Corta (@somoscorta) July 30, 2026 Sobre la Ley de Tierras El senado se prepara para votar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una inicitiativa que fue impulsada por el presidente Javier Milei y Federico Sturzenegger. Proyecto que provocó fuertes cuestionamientos debido a los efectos que podría tener sobre la propiedad de tierras en manos extranjeras.

Dicha Ley busca reforzar la protección constitucional del derecho de propiedad y modificar varias normas vinculadas a la tenencia y uso de inmuebles y tierras. El proyecto ya obtuvo dictamen en el Senado y, tras varias postergaciones, el oficialismo busca llevarlo al recinto el próximo jueves 6 de agosto.

Emtre los principales cambios que se propone se encuentran, reforzar la protección del derecho de propiedad, facilitar los desalojos de los inmuebles ocupados y eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. Mientras el oficialismo sostiene que la medida brindará mayor seguridad jurídica e impulsará las inversiones, otros sectores de la oposición y organizaciones sociales advierten que podría afectar a familias que viven en barrios populares y flexibilizar los desalojos.