"Nuestro mandato es cuidarlos": el comunicado del geriátrico de Mar del Plata donde maltrataron a dos adultas mayores El hogar David expresó su repudio al accionar de su exempleado, Nicolás Cichero, conocido gracias a las cámaras de seguridad del lugar. "Depositamos la continuidad de éste lamentable y repudiable episodio en manos de la Justicia", añade el texto. Por Agregar C5N en









El agresor fue detenido pero recuperó su libertad horas más tarde. Policía Bonaerense

Luego de que se conocieran las imágenes de los maltratos de un empleado de una residencia geriátrica a dos adultas mayores a su cargo, la institución expresó que "entablamos las acciones judiciales de rigor a fin de que se investigue lo ocurrido y posteriormente se impongan las sanciones legales pertinentes a su responsable". "No toleramos actos de violencia, de ningún tipo, dirigida hacia los abuelos, dado que nuestro mandato es cuidarlos y protegerlos diariamente", sentenciaron.

En un comunicado difundido este miércoles, el hogar David, ubicado en Rivadavia al 4000, repudió "enérgicamente" los hechos y explicó que "ya hemos entablado las acciones judiciales de rigor a fin de que se investigue lo ocurrido y posteriormente se impongan las sanciones legales pertinentes a su responsable".

"Paralelamente, acompañamos a la familia afectada, tal como lo hemos hecho desde un inicio. Dejamos en claro que no toleramos actos de violencia, de ningún tipo, dirigida hacia los abuelos, dado que nuestro mandato es cuidarlos y protegerlos diariamente. Depositamos la continuidad de éste lamentable y repudiable episodio en manos de la Justicia a cuya disposición quedamos en forma plena", agrega el texto.

El comunicado de la residencia geriátrica. Redes sociales Horror en Mar del Plata: las imágenes del empleado que maltrataba adultas mayores en un geriátrico Las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar muestran al agresor, Nicolás Cichero, mientras maltrata a una mujer en silla de ruedas y la acuesta de forma brusca. En ese instante, le quita un abrigo y expresa: "No me interesa lo que vos querés. Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar".

Un segundo registro audiovisual expone al mismo hombre cuando golpea con una cuchara a otra residente durante la cena. Esta acción le provocó un corte superficial en el labio a la víctima, quien rompe en llanto ante la amenaza del individuo: "¿Ah, tenés ganas de llorar?".

Tras el descubrimiento, las autoridades del lugar apartaron al trabajador de su puesto. La causa judicial quedó caratulada como lesiones leves bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción de Composición Temprana de Conflictos Penales. Insultos y golpes en un geriátrico de Mar del Plata



@JimePaternoster



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