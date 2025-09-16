Nueva web para la VTV: cómo es la página que lanzó la Provincia de Buenos Aires para agilizar el trámite

La herramienta digital ofrece más opciones en línea. Refuerza la seguridad y mejora la atención a los automovilistas.

Desde el organismo remarcan que la digitalización forma parte de un plan más amplio de modernización administrativa

La Provincia de Buenos Aires renovó el portal oficial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) con el fin de simplificar la experiencia de los conductores y reforzar la seguridad frente a posibles fraudes. La nueva herramienta digital busca hacer más práctico el acceso a turnos, datos y gestiones vinculadas a este requisito obligatorio.

El crudo testimonio de Daniela, sobre la salud de Thiago: "Lo que deseo es que mis hijas no se queden sin papá"

El rediseño llega en medio de un aumento en la cantidad de páginas falsas y servicios ilegales que afectan tanto a los usuarios como al Estado. Con la puesta en marcha del nuevo sitio, las autoridades buscan reducir las estafas digitales y, al mismo tiempo, brindar mayor comodidad para realizar el trámite sin traslados innecesarios ni demoras.

Este relanzamiento se enmarca dentro de una política de modernización del transporte provincial, orientada a garantizar un servicio confiable, accesible y con más recursos en línea para los automovilistas. El nuevo portal incorpora opciones inéditas que buscan reforzar la transparencia y mejorar la atención.

El Ministerio de Transporte bonaerense, liderado por Martín Marinucci, presentó el sitio renovado vtv.gba.gob.ar, diseñado con una navegación más rápida y sencilla. En ese lugar, los usuarios pueden:

Solicitar turnos en línea

Consultar vencimientos

Acceder a su historial de verificaciones

Gestionar un perfil individual desde cualquier dispositivo.

Entre las novedades más destacadas figura un sistema de denuncias anónimas contra páginas fraudulentas y plantas no habilitadas que se hacen pasar por prestadores oficiales. Según la cartera de Transporte, esta función permitirá dar curso a los reclamos y proteger a los conductores de engaños frecuentes en internet.

El portal suma además un servicio de atención personalizada y un mapa interactivo que muestra la ubicación exacta de todas las plantas autorizadas en la Provincia, una herramienta fundamental para organizar traslados y evitar intermediarios.

image

La renovación también responde al aumento de ofertas ilegales detectadas en redes sociales. En las últimas semanas, la Dirección Provincial de VTV denunció más de 220 páginas truchas en el “Marketplace” de Facebook, donde se promocionaban verificaciones falsas. Estas prácticas generan perjuicios económicos a los automovilistas y comprometen el control estatal.

En paralelo, el Ministerio continúa impulsando medidas para hacerle frente a las plantas clandestinas y garantizar un procedimiento transparente. Desde el organismo remarcan que la digitalización forma parte de un plan más amplio de modernización administrativa, cuyo propósito es acercar la tecnología a la vida cotidiana de los bonaerenses.

En ciudades como La Plata, donde la demanda de turnos supera la capacidad de las plantas y abundan las ofertas engañosas, la actualización del portal cobra especial importancia. Ingresar al sitio oficial no solo agiliza la gestión, sino que brinda la tranquilidad de realizarla en un entorno seguro.