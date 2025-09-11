Qué requisitos debés cumplir para evitar hacer la VTV en septiembre 2025 Las condiciones que liberan la realización del trámite en este período abarcan tanto a vehículos nuevos como a determinados grupos de personas que cuentan con beneficios especiales. Por







Es importante respetar los plazos y presentar la documentación correspondiente en caso de ser solicitada en un control.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control que asegura que autos y motos circulen en condiciones seguras, pero no siempre es obligatoria para todos los conductores. En septiembre de 2025 habrá casos en los que ciertos vehículos y personas podrán quedar exceptuados de realizarla, siempre que cumplan con requisitos específicos.

Conocer estas excepciones es fundamental no solo para ahorrar tiempo y dinero, sino también para evitar sanciones que en algunos casos superan ampliamente el millón de pesos. Además, tener al día la documentación vinculada a este trámite permite circular sin inconvenientes y cumplir con las normativas de tránsito vigentes.

Las condiciones que liberan de la VTV en este período abarcan tanto a vehículos nuevos como a determinados grupos de personas que cuentan con beneficios especiales. En todos los casos es importante respetar los plazos y presentar la documentación correspondiente en caso de ser solicitada en un control.

vtv inspección.jpg Cuáles son los requisitos para no hacer la VTV en septiembre 2025 Los autos cero kilómetro no deben realizar la verificación técnica durante los primeros tres años desde su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros, lo que ocurra antes. En el caso de las motos nuevas, la excepción se mantiene hasta cumplir un año de antigüedad.

Además de los rodados recientemente patentados, ciertos conductores pueden estar exentos de pagar el arancel, aunque sí deben concretar el trámite. Este beneficio aplica a jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos no superen la jubilación mínima y que sean titulares de un vehículo con valor inferior al monto que tributa el impuesto a la radicación de automotores en la Ciudad de Buenos Aires.