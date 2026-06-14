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Qué impacto tienen los cambios en la VTV para los conductores

Con el nuevo régimen, la VTV podrá realizarse en talleres y concesionarios habilitados, sin una tarifa única fijada por el Estado

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Qué impacto tienen los cambios en la VTV para los conductores
  • El Gobierno reglamentó la reforma de la VTV y creó un registro para habilitar a talleres mecánicos y concesionarios a realizar inspecciones.
  • La medida, establecida por la Resolución 32/2026, busca ampliar la oferta de centros verificadores en todo el país.
  • Entre los cambios, se destacan tarifas desreguladas y nuevos plazos de vigencia para los vehículos más nuevos.
  • La aplicación del sistema dependerá de cada provincia, ya que algunas adhieren a la reforma y otras mantienen el esquema tradicional.

El Gobierno nacional avanzó con la reforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al poner en marcha el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. A partir de este esquema, los talleres mecánicos y concesionarios que deseen realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) deberán inscribirse y cumplir con los requisitos establecidos para obtener la habilitación correspondiente.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 32/2026 y complementa los cambios introducidos por el Decreto 196/25, que modificó el sistema tradicional de verificaciones. Con esta reforma, se habilita la participación de talleres privados y concesionarios en un mercado que hasta ahora estaba concentrado en plantas verificadoras estatales o concesionadas.

VTV
La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

No obstante, la implementación del nuevo modelo dependerá de la adhesión de cada provincia. Mientras algunas jurisdicciones, como Mendoza, ya avanzaron con su incorporación, otras aún evalúan su postura. En Buenos Aires, por ejemplo, se presentó un proyecto legislativo para adaptar la normativa local al nuevo sistema impulsado por el Gobierno nacional.

Qué cambios tiene la VTV para junio 2026

A partir de junio de 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) comenzó a operar bajo un esquema más flexible a nivel nacional. La Resolución 32/2026 creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, permitiendo que talleres mecánicos, concesionarios e importadores habilitados realicen las inspecciones obligatorias. Además, se eliminaron las tarifas reguladas a nivel nacional, por lo que cada centro puede fijar sus propios precios. La reforma también extendió los plazos de control: los vehículos cero kilómetro deberán realizar la primera revisión a los cinco años y los autos de hasta diez años renovarán la VTV cada dos años.

vtv

Sin embargo, la implementación efectiva depende de la adhesión de cada jurisdicción. Mientras algunas provincias avanzaron con el nuevo modelo y analizan su aplicación plena, la Provincia de Buenos Aires ratificó que mantendrá el sistema tradicional, con tarifas establecidas por las autoridades locales y la obligación de realizar el trámite exclusivamente en las plantas verificadoras oficiales habilitadas por la provincia.

Cómo impacta la nueva VTV en los conductores

La reforma de la VTV modifica de manera significativa la experiencia de los conductores, ya que amplía la oferta de lugares habilitados para realizar el trámite y reduce la dependencia de las plantas verificadoras tradicionales. La incorporación de talleres mecánicos y concesionarios promete agilizar la atención, disminuir los tiempos de espera y facilitar el acceso al servicio, mientras que la extensión de los plazos de vigencia para los vehículos más nuevos representa un alivio adicional para los usuarios. No obstante, la eliminación de las tarifas unificadas obligará a comparar precios entre distintos establecimientos, y la aplicación desigual de la normativa según cada provincia exigirá estar atento a las reglas vigentes en cada jurisdicción, ya que no todas adoptaron el nuevo sistema.

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