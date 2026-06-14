14 de junio de 2026 Inicio
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Adiós a una referente de los derechos humanos: cuándo y dónde será el velorio de Taty Almeida

La fallecida presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo será velada este domingo en una sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA).

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Taty Almeida murió a los 95 años.

Taty Almeida murió a los 95 años.

Fabiana Almeida, hija de la fallecida presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, confirmó a C5N que el velorio de su madre se realizará este domingo en una sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA).

"El velorio va a ser en FOETRA. Mamá quería ahí, en un sindicato. Nada de Legislatura, nada de Congreso. Sí en un sindicato de trabajadores, y FOETRA siempre fue con nosotros, con las Madres, muy solidaria. Ella quería que el velorio sea ahí y que le pongan una foto muy linda para que la recordemos. Y como ella decía: 'militancia y joda'. A no bajar los brazos, no la olvidemos", comentó Fabiana.

La hija de taty Almeida aseguró que el velorio será este domingo, aunque no confirmó los horarios. "A partir de qué hora no lo sé todavía. Ahora voy a hacer los trámites, calculo que por ahí vamos a decir a partir de las 10 o de las 11. Después vamos a informar. Yo sé que a las 8 de la mañana van a retirar el cuerpo de la vieja", explicó.

Por último, precisó que el velorio será a cajón cerrado, tal como "ella quería". "Era muy coqueta la vieja. No queremos flores, no queremos corona, no queremos nada. Les pido por favor, a ella eso no le gustaba. Si quieren donar la plata de esas flores para la casa de Madres, que necesitamos que nos ayuden para mantenerla y seguir con esa lucha", sostuvo.

La sentida despedida de Cristina Kirchner a Taty Almeida: "Luchadora incansable que honraste la vida"

La exmandataria Cristina Kirchner despidió a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, quien murió este domingo a los 95 años y se destacó por ser una figura central en la defensa de los derechos humanos en Argentina ya que su voz representó a miles de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

En la red social X, la expresidenta subrayó la lucha de Almeida, quien murió buscando a su hijo Alejandro, detenido-desaparecido el 17 de junio de 1975. "Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty", expresó.

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