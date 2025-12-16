16 de diciembre de 2025 Inicio
Video: violento choque y vuelco entre dos patrulleros durante una persecución a una moto en González Catán

El hecho cuando los policías perseguían a un vehículo involucrado en un robo. Cuatro agentes resultaron heridos y fueron hospitalizados.

Por

Por el impacto, solo los policías resultaron heridos, pero no de gravedad

Una persecución a una moto en González Catán terminó con un tremendo choque de dos patrulleros. Cuatros policías resultaron heridos y fueron hospitalizados.

costanera: murio el hombre que se tiro a nadar en el rio de la plata con 4 menores
Costanera: murió el hombre que se tiró a nadar en el Río de la Plata con 4 menores

El hecho ocurrió durante la tarde minutos antes de las 17 de este martes cuando una división de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) perseguían a dos ladrones arriba de una moto, sospechados de participar en un ilícito en la zona.

El fuerte impacto se dio en la intersección de Achupalla y Apipé, cuando uno de los vehículos iba a alta velocidad y logra esquivar un utilitario que también circulaba en la calle y se hace un costado para dejarle paso, sin advertir la llegada del otro patrullero.

Por el fuerte choque ambas camionetas de las fuerzas bonaerenses terminaron desplazándose hacia la vereda donde uno de ellos impactó contra un poste de luz y posteriormente con otro auto azul particular que estaba estacionado sobre la verdad frente a una casa.

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, los policías lograron salir por su cuenta por el parabrisas. Rápidamente los vecinos socorren a los efectivos lastimados.

Cuatro de ellos terminaron con lesiones leves, pero al mismo tiempo los efectivos involucrados son el sargento S. J. A., el sargento R. G. D., el oficial E. G. N. y el oficial A. L. C fueron derivados al Hospital Simplemente Evita-González Catán para recibir la atención médica necesaria, según informó Infobae.

Tragedia en Córdoba: un muerto tras violento choque frontal entre un auto y un camión

Una nueva tragedia vial ocurrió, esta vez, en la provincia de Córdoba. Un automovilista perdió la vida este viernes por la noche tras protagonizar un violento siniestro en la Ruta Nacional 158, a la altura de la localidad de Carnerillo. El hecho se produjo por una colisión frontal con un camión de gran porte.

Según el parte oficial de la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió cerca de las 23, en el kilómetro 252 de la mencionada ruta. Por causas que aún son materia de investigación, impactaron un automóvil Volkswagen Gol y un camión marca Scania.

El conductor del vehículo menor, un hombre mayor de edad cuya identidad no trascendió, falleció en el lugar de manera inmediata a consecuencia del fuerte impacto que destruyó el vehículo.

El camión, por su parte, era manejado por un hombre de 60 años y de nacionalidad paraguaya. A pesar de la magnitud del impacto, el camionero resultó ileso.

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para enero.

Asignaciones Familiares de ANSES: monto confirmado con aumento para enero 2026

Hace 11 minutos
Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

Así son los fixtures de River y Boca en el torneo Apertura 2026: todos los partidos

Hace 11 minutos
Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

El entrenamiento rápido de 7 minutos para hacer en casa: la ciencia respalda sus excelentes resultados

Hace 12 minutos
La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Hace 15 minutos
El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

Hace 16 minutos