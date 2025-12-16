Video: violento choque y vuelco entre dos patrulleros durante una persecución a una moto en González Catán

El hecho cuando los policías perseguían a un vehículo involucrado en un robo. Cuatro agentes resultaron heridos y fueron hospitalizados.

Por el impacto, solo los policías resultaron heridos, pero no de gravedad

Una persecución a una moto en González Catán terminó con un tremendo choque de dos patrulleros. Cuatros policías resultaron heridos y fueron hospitalizados.

El hecho ocurrió durante la tarde minutos antes de las 17 de este martes cuando una división de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) perseguían a dos ladrones arriba de una moto , sospechados de participar en un ilícito en la zona.

El fuerte impacto se dio en la intersección de Achupalla y Apipé, cuando uno de los vehículos iba a alta velocidad y logra esquivar un utilitario que también circulaba en la calle y se hace un costado para dejarle paso, sin advertir la llegada del otro patrullero.

Por el fuerte choque ambas camionetas de las fuerzas bonaerenses terminaron desplazándose hacia la vereda donde uno de ellos impactó contra un poste de luz y posteriormente con otro auto azul particular que estaba estacionado sobre la verdad frente a una casa.

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, los policías lograron salir por su cuenta por el parabrisas . Rápidamente los vecinos socorren a los efectivos lastimados.

Cuatro de ellos terminaron con lesiones leves, pero al mismo tiempo los efectivos involucrados son el sargento S. J. A., el sargento R. G. D., el oficial E. G. N. y el oficial A. L. C fueron derivados al Hospital Simplemente Evita-González Catán para recibir la atención médica necesaria, según informó Infobae.

Una nueva tragedia vial ocurrió, esta vez, en la provincia de Córdoba. Un automovilista perdió la vida este viernes por la noche tras protagonizar un violento siniestro en la Ruta Nacional 158, a la altura de la localidad de Carnerillo. El hecho se produjo por una colisión frontal con un camión de gran porte.

Según el parte oficial de la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió cerca de las 23, en el kilómetro 252 de la mencionada ruta. Por causas que aún son materia de investigación, impactaron un automóvil Volkswagen Gol y un camión marca Scania.

El conductor del vehículo menor, un hombre mayor de edad cuya identidad no trascendió, falleció en el lugar de manera inmediata a consecuencia del fuerte impacto que destruyó el vehículo.

El camión, por su parte, era manejado por un hombre de 60 años y de nacionalidad paraguaya. A pesar de la magnitud del impacto, el camionero resultó ileso.