Costanera: murió el hombre que se tiró a nadar en el Río de la Plata con 4 menores

Un hombre murió tras tirarse al Río de la Plata junto a cuatro menores de edad, la noticia fue confirmada por Prefectura Naval Argentina (PNA) y el SAME durante la mañana. Los servicios de emergencia buscaron durante casi una hora al joven, que había ingresado al agua junto a cuatro adolescentes de entre 12 y 15 años.

Desde Costanera, la periodista Paula Avellaneda informó para C5N sobre la situación del operativo y habló con Alberto Crescenti, titular de SAME quien pudo explicar cómo cerca de las 11 de la mañana recibieron un llamado de alerta, porque había chicos que estaban nadando en el río y uno de ellos desapareció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2000944804386189498&partner=&hide_thread=false AHORA | Encontraron el cuerpo del hombre que estaba desaparecido en el Río de la Plata



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/xJaykJcBdN — C5N (@C5N) December 16, 2025 "Prefectura y bomberos se acercaron al lugar, para ubicar el cuerpo. A la hora, el chico, entre 20 y 25 años, se encontró, se lo sacó a la superficie y se constató el fallecimiento", sentenció.

El titular del SAME explicó que los chicos que lograron salir del agua tienen entre 12 y 15 años, y los van a trasladar al Hospital Fernández, para poder evaluarlos y ubicar a sus familiares, ya que ellos explicaron que viajaron desde Del Viso a la Costanera.

En relación con la causa de muerte del adulto, Crescenti explicó que el cuerpo fue encontrado en una hondonada, de unos dos metros de profundidad, y que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.