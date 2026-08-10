10 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

La Justicia ordenó al Gobierno reparar de manera urgente tres rutas nacionales

Un juez federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo al advirtir el “grave estado de deterioro” de las rutas 7, 8 y 33 en Santa Fe y resaltó que el Estado Nacional no puede desligarse por el cambio de concesionarias.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Se acreditó el deterioro de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación.

Se acreditó el deterioro de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación.

LM

Un juez federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo y ordenó la reparación integral de los tramos de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López en Santa Fe. El Juzgado Federal ordenó al Estado Nacional que se ocupe de las rutas nacionales 7, 8 y 33, al considerar acreditado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento.

Identificaron al policía que disparó de civil durante la represión frente al Congreso: quién es y qué cargo tiene
Te puede interesar:

Identificaron al policía de civil que disparó durante la represión frente al Congreso: quién es y qué cargo tiene

La decisión fue adoptada por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, en el marco de una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La demanda había planteado la necesidad de reparar las rutas para garantizar la seguridad y la libre circulación de quienes las utilizan.

El magistrado señaló que el estado de las rutas requiere una intervención urgente y destacó que la propia documentación de Vialidad permitió comprobar el deterioro existente.

En particular, sobre la Ruta Nacional 33, el fallo menciona la presencia de “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos”, que implican “un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios y usuarias”.

El juez concluyó que las distintas reparticiones encargadas de los corredores viales “han incumplido con los deberes mínimos de mantenimiento y conservación”, situación que, según señaló, genera un peligro para quienes circulan por ellos.

Una ruta que necesita “de manera urgente intervención”

Uno de los elementos que tuvo en cuenta el magistrado: la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido el estado crítico de la Ruta 33.

Según surge del fallo, una nota elaborada por autoridades del Distrito Santa Fe de Vialidad sostuvo que “el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención”. Ese diagnóstico dio lugar a una licitación que terminó adjudicada a la empresa Rovial S.A.

Sin embargo, las obras no pudieron completarse. La empresa realizó trabajos de bacheo en una parte de la ruta, pero luego las tareas quedaron paralizadas debido a que no fueron autorizadas las partidas presupuestarias necesarias para continuar.

El juez también señaló que Vialidad realizó trabajos mínimos de bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy, pero consideró que esas intervenciones resultaron insuficientes frente a la magnitud del deterioro.

De hecho, el expediente contiene fotografías aportadas por la propia DNV que permitieron observar el estado de la calzada. El fallo remarca que las tareas realizadas “no resultan suficientes para atender la gravedad del estado en el que se encuentra la Ruta Nacional N°33”. También hubo incumplimientos en las rutas 7 y 8.

La sentencia cuestionó además el mantenimiento de las rutas nacionales 7 y 8, concesionadas a Corredores Viales S.A.

Respecto de la Ruta 7, el juez sostuvo que se realizaron algunas tareas de bacheo, pero que “no se encuentra acreditado de forma plena que se hayan realizado obras y/o tareas de mantenimiento sostenidas en el tiempo sobre la totalidad del tramo” que atraviesa General López.

En cuanto a la Ruta 8, el fallo señala que la propia DNV había labrado 55 actas de constatación por incumplimientos contractuales de Corredores Viales, además de realizar reiteradas comunicaciones para intentar corregir las deficiencias detectadas.

El juez remarcó que la empresa solo había acreditado tareas sobre los kilómetros 359 a 362, lo que, según concluyó, no alcanzaba para cubrir las necesidades del corredor en materia de seguridad vial y mantenimiento de la calzada.

Por eso, rechazó el argumento de Corredores Viales de que sus obligaciones no incluían la repavimentación.

El magistrado aclaró que la empresa sí tenía obligaciones vinculadas con “la mejora, reparación y mantenimiento” de las rutas 7 y 8 y que, de acuerdo con las pruebas del expediente, había incumplido esas obligaciones.

Además, el juez remarcó que el Estado Nacional no puede desentenderse de la reparación argumentando que determinadas rutas están concesionadas o que las empresas responsables están cambiando.

El fallo fue dictado en un momento en que avanzaban nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. La Justicia consideró que esa situación no podía convertirse en un obstáculo para garantizar la seguridad de los usuarios.

En ese sentido, el juez sostuvo que la distribución interna de competencias no puede impedir la protección efectiva de los derechos comprometidos.

Por eso estableció que la reparación deberá ser cumplida por el Estado Nacional, directamente a través de Vialidad o del organismo que en el futuro tenga esas competencias, o mediante las empresas concesionarias correspondientes.

La eventual intervención de las concesionarias no modifica la responsabilidad estatal de garantizar que la orden judicial se cumpla.

“Una situación de peligro” para los usuarios

Para el juez, el deterioro de las rutas no constituye solamente un problema de infraestructura. Está directamente relacionado con derechos fundamentales.

En la sentencia se señala que el amparo busca proteger derechos como la libre circulación, la salud, la vida y la seguridad vial frente a las omisiones vinculadas con el mantenimiento de las rutas.

Además, el magistrado consideró que el mal estado de las calzadas constituye un hecho público y notorio para los habitantes y usuarios habituales de la región.

Las pruebas incorporadas al expediente, agregó, evidencian “el grave estado de deterioro de la cinta asfáltica” y la falta de acciones suficientes de conservación y mantenimiento en los sectores concesionados.

En la parte resolutiva, el juez rechazó los planteos de falta de legitimación formulados por Corredores Viales S.A. y por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Luego hizo lugar al amparo y ordenó la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 33, 7 y 8 para lograr su “transitabilidad plena” en el departamento General López.

La orden alcanza al Estado Nacional, que deberá garantizar las obras a través de Vialidad, del organismo que eventualmente la reemplace en esas funciones o de las empresas concesionarias que correspondan.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Balearon a un barrendero cuando esperaba comenzar su jornada laboral: buscan a tres sospechosos

Balearon a un barrendero cuando esperaba comenzar su jornada laboral: buscan a tres sospechosos

Comienza el juicio contra Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz

Comienza el juicio contra "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz

Expectativa en el Gobierno. Se esperan definiciones en temas sensibles.

Etapa de definiciones: la batalla $LIBRA, la citación a Adorni y las vacantes de Milei

Novelli y Milei. 

$LIBRA: con duras críticas, querellante pidió que se revoque la decisión de apartarlo de la causa

Facundo Moyano.

El abogado de Facundo Moyano pidió que se levanten las medidas de restricción

El Pity Álvarez afrontará un juicio por el crimen de Cristian Díaz.

La fiscalía rechazó el pedido de Pity Álvarez para suspender el juicio en su contra por homicidio

Rating Cero

La Joaqui, Tuli Acosta y Luck Ra.

"Hay límites que son obvios": La Joaqui detalló cómo la "lastimaron" Tuli Acosta y Luck Ra

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

La ex Gran Hermano brilló en la obra de José María Muscari. 

¡Una bomba!: Daniela Celis debutó en SEX y encendió el escenario y las redes

La modelo volvió a viajar junto a su familia y eligió un destino paradisíaco del Caribe.

Como es la habitación que Pampita aprovechó en Punta Cana para unas vacaciones exprés

El capítulo de Friends﻿ que cambió la carrera de Brooke Shields.

Tuvo una aparición en Friends y su carrera dio un giro increíble: la historia de la actriz Brooke Shields

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, una pareja con muchos fanáticos en las redes sociales.

El enojo de Nicolás Tagliafico luego de que le preguntaran por qué aún no es padre: "Ya empiezan..."

últimas noticias

Gran parte de la materia prima es orgánica y proviene de productores especializados.

La parrilla vegetariana de Villa Crespo donde hongos y brasas constituyen la esencia de la carta

Hace 12 minutos
ANMAT prohibió el uso y venta del equipo tras una denuncia por robo.

La ANMAT prohibió un insumo dermatológico tras una denuncia por robo

Hace 21 minutos
Thiago Almada llegó a River a cambio de 20 millones con un contraro por 3 años y medio.

Buenas noticias para el Chacho: Thiago Almada llegó al país para sumarse a River

Hace 38 minutos
play

La Justicia citó a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio

Hace 42 minutos
play

Largas filas y demoras para cargar GNC por las restricciones de gas: los motivos

Hace 49 minutos