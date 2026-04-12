Novedades en el caso Ángel López: el parte médico reveló que el nene tenía traumatismos previos El informe corresponde al momento en que el menor ingresó al hospital y señala que fue recibido en estado crítico y con un cuadro de paro cardiorrespiratorio, además de un deterioro general marcado. Se agrava la situación judicial de los progenitores. Por + Seguir en







Mariela Altamirano, la madre biológico de Ángel López.

La muerte de Ángel López, el nene cuatro años, sigue conmocionando a la sociedad. En las últimas horas salió a la luz información exclusiva del parte médico correspondiente a su ingreso al hospital, donde se detalla que fue recibido en estado crítico, con un paro cardiorrespiratorio, un marcado deterioro general y un traumatismo previo.

La información que se manejaba de manera oficial era que el nene había sido ingresado con un cuadro de paro cardiorrespiratorio al hospital. La periodista de C5N, Mariela López Brown desde Comodoro Rivadavia, accedió al informe médico y en exclusiva mostró el detalle del ingreso del menor.

En sus primeras declaraciones, la madre de Ángel, Mariela Altamirano, había omitido el traumatismo preexistente y sí había confirmado que su hijo no podía respirar debido al paro. Según esta última revelación, la progenitora admitió la existencia del golpe al personal médico que llegó en ambulancia a asistir a la criatura.

mariela altamirano Mariela Altamirano, la madre biológico de Ángel López. Por otra parte, la autopsia realizada a Ángel López, ya había revelado que presentaba traumatismos internos graves en la zona del cráneo. Aunque había ingresado al hospital por aparentes dificultades respiratorias, los médicos forenses constataron lesiones cerebrales recientes que no eran visibles externamente.

Hasta el momento no se había definido la imputación ni la detención de los padres biológicos del niño. Sin embargo, la revelación del informe médico modificó el rumbo de la causa y agravó su situación judicial. El documento preliminar al que C5N accedió en exclusivo, señala que el menor ingresó en estado crítico, con paro cardiorrespiratorio, un marcado deterioro general y signos de traumatismo previo. Aún resta el informe final del equipo forense, que será clave para determinar los pasos procesales a seguir y las posibles responsabilidades penales