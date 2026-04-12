El ángel de Dios: una reflexión sobre el arte de cultivar tus propios dones

Dios nunca da frutos maduros; Él solo da pequeñas semillas que cada uno debe cultivar, y podemos ser tan libres como queramos. ¿Sos consciente de que ya tenés tus semillas?

"El ángel de Dios", un cuento para compartir y reflexionar en familia.

Anoche tuve un sueño raro: soñé que en la calle principal de la ciudad donde vivo habían abierto un nuevo local. El cartel ubicado arriba de la puerta decía: "Regalos de Dios". Entré con mucha curiosidad y lentamente. Un ángel era quien atendía a los clientes. Yo, muy asombrado, le pregunté:

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—¿Me podrías decir por favor qué es lo que vendes, ángel del Señor?

—Por supuesto. Lo que ofrezco es cualquier don de Dios.

—No — me dijo con una cálida sonrisa —, los dones de Dios son gratis.

Miré los numerosos estantes: estaban llenos de ánforas de amor, frascos de fe, paquetes de esperanza, cajas de salvación y muchas cosas más. Y realmente yo tenía una gran necesidad de todas aquellas cosas...

Muy decidido le dije al ángel:

—Dame, por favor, bastante amor a Dios, dame perdón de Dios, un paquete de esperanza, un frasco de fe, una caja de salvación...

Me sorprendí bastante cuando vi que el ángel, de todo lo que yo le había pedido, me había hecho un solo paquete; y el paquete estaba allí en el mostrador. Era un paquete pequeño como el tamaño de mi corazón.

—¿Cómo es posible? — le pregunté cuidadosamente — ¿Esto es todo lo que te pedí?

El ángel me explicó:

—Sí, es todo...

Dios nunca da frutos maduros; Él solo da pequeñas semillas que cada uno debe cultivar.

¿Sos consciente de que ya tenés las semillas para que las cultives? ¿Cuáles son las que en tu vida han brotado y crecido? ¿A cuáles les falta dedicación y riego? Podemos ser tan libres como queramos. La mente ata. La mente libera.

Genios del alma, gracias por existir.