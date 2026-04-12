12 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El ángel de Dios: una reflexión sobre el arte de cultivar tus propios dones

Dios nunca da frutos maduros; Él solo da pequeñas semillas que cada uno debe cultivar, y podemos ser tan libres como queramos. ¿Sos consciente de que ya tenés tus semillas?

Claudio María Domínguez
Por
Claudio María Domínguez
El ángel de Dios

"El ángel de Dios", un cuento para compartir y reflexionar en familia.

Nano Banana 2

Anoche tuve un sueño raro: soñé que en la calle principal de la ciudad donde vivo habían abierto un nuevo local. El cartel ubicado arriba de la puerta decía: "Regalos de Dios". Entré con mucha curiosidad y lentamente. Un ángel era quien atendía a los clientes. Yo, muy asombrado, le pregunté:

Si tenés 3 días libres y los querés dedicar al Turismo interno, te dejamos una guía útil
Te puede interesar:

Cuáles son los principales atractivos de Buenos Aires para visitar en solo 3 días

—¿Me podrías decir por favor qué es lo que vendes, ángel del Señor?

—Por supuesto. Lo que ofrezco es cualquier don de Dios.

Más asombrado aún le pregunté:

—¿Y cobras muy caro?

—No — me dijo con una cálida sonrisa —, los dones de Dios son gratis.

Miré los numerosos estantes: estaban llenos de ánforas de amor, frascos de fe, paquetes de esperanza, cajas de salvación y muchas cosas más. Y realmente yo tenía una gran necesidad de todas aquellas cosas...

Muy decidido le dije al ángel:

—Dame, por favor, bastante amor a Dios, dame perdón de Dios, un paquete de esperanza, un frasco de fe, una caja de salvación...

Me sorprendí bastante cuando vi que el ángel, de todo lo que yo le había pedido, me había hecho un solo paquete; y el paquete estaba allí en el mostrador. Era un paquete pequeño como el tamaño de mi corazón.

—¿Cómo es posible? — le pregunté cuidadosamente — ¿Esto es todo lo que te pedí?

El ángel me explicó:

—Sí, es todo...

Dios nunca da frutos maduros; Él solo da pequeñas semillas que cada uno debe cultivar.

¿Sos consciente de que ya tenés las semillas para que las cultives? ¿Cuáles son las que en tu vida han brotado y crecido? ¿A cuáles les falta dedicación y riego? Podemos ser tan libres como queramos. La mente ata. La mente libera.

Genios del alma, gracias por existir.

Noticias relacionadas

Receta épica de milanesas de berenjena rellenas hechas en la airfryer. 

Cómo preparar unas milanesas de berenjena rellenas en una freidora de aire

El mensaje final es tan simple como poco espectacular: priorizar una alimentación natural, moverse más a lo largo del día, dormir lo suficiente, gestionar el estrés y cuidar los vínculos personales.

"Comer bien, caminar más y...": un experto en longevidad reveló las tres claves para vivir más años

La actriz de En el barro compartió su intimidad con Divino Tesoro.

Erika de Sautu Riestra: "El mundo de la discapacidad es paralelo, es mentira que está integrado"

Vivoratá, un rincón rural con historia y misterio.

Turismo en Argentina: el pueblo con una iglesia que tiene sucesos inexplicables

Este enfoque permite transformar una preparación habitual en una alternativa más atractiva sin sumar complejidad al proceso.

La receta de Paulina Cocina que te resuelve la cena en poco tiempo

Casablanca se convirtió en un punto turístico muy visitado por viajeros y creadores de contenido.

Este pueblo es conocido como el Santorini de Uruguay y es ideal para una escapada: cómo se llama

Rating Cero

Las redes dejaron en evidencia que hay 3 jugadores próximos a irse del juego.

Gran Hermano: quién será el próximo eliminado de la casa según las encuestas

La periodista quedó en medio de los rumores sobre una relación con el futbolista.
play

Qué decía el mensaje que Antonela Roccuzzo le mandó a Sofi Martínez tras los rumores con Messi

El rey del pop viene a confirmar su romance con el público argentino.

Furor por Ricky Martin en Argentina: llegó al país con sus hijos en la previa de sus shows

La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos.
play

"Es plata muy fácil": Stephanie Demner reveló por qué recibe miles de dólares sin trabajar

La argentina fue confirmada como una de las candidatas en el casting de Atlanta.

Eva de Dominici está a un paso de ser la nueva villana en la secuela de Superman

La banda inglesa anunció el lanzamiento de su disco numero 25 para este 2026.
play

Los Rolling Stones anuncian nuevo disco y lanzan el single Rough and Twisted

últimas noticias

El vicepresidente de Estados Unidos explicó por qué fracasó el acuerdo con Irán: Ellos han elegido no aceptar nuestros términos

El vicepresidente de EEUU explicó por qué fracasó el acuerdo con Irán: "Eligieron no aceptar"

Hace 14 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuál es el nuevo salario para empleadas domésticas según ARCA y qué categorías existen

Hace 16 minutos
Es uno de los beneficios más utilizados porque impacta en alimentos y consumos básicos.

Como podés ahorrar un 40% en tus compras con Cuenta DNI en abril 2026

Hace 27 minutos
Será feriado el viernes 17 de abril y habrá fin de semana largo.

Será feriado el viernes 17 de abril y habrá fin de semana largo: a qué se debe

Hace 38 minutos
Misiones, una de las provincias bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Vuelven las lluvias y hay alerta amarilla y naranja por tormentas: las localidades más afectadas

Hace 46 minutos