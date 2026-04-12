12 de abril de 2026 Inicio
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Caso Ángel López: la querella pidió la imputación y prisión preventiva de la madre y su pareja

La defensa del padre del niño sostiene que existen pruebas suficientes para imputar a ambos por homicidio agravado y advierten sobre riesgos de entorpecimiento de la investigación.

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Caso Ángel López: la querella pidió la imputación y prisión preventiva de la madre y su pareja

La defensa de la familia de Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, solicitará ala imputación y la prisión preventiva de su madre biológica, Lorena Altamirano, y de su pareja, Maicon González. El planteo será presentado este lunes ante la Justicia.

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El pedido fue impulsado por el abogado Roberto Castillo, quien asumió la representación del padre del menor, Luis López, y de su madrastra. En el escrito, al que tuvo acceso C5N, el letrado sostiene que existen elementos suficientes para considerar a ambos como responsables del hecho.

Según detalla la presentación, “del análisis de las constancias incorporadas en la causa surge, con el grado de probabilidad exigido, que el menor se encontraba bajo el exclusivo cuidado de los imputados al momento del hecho”. Además, remarca un “contexto previo de vulnerabilidad, desatención y posible maltrato”, reflejado en el deterioro progresivo del niño y en la falta de controles médicos adecuados.

El documento agrega que el menor ingresó en estado crítico y que posteriormente se verificaron lesiones craneales incompatibles con una causa natural. En ese marco, la conducta atribuida fue encuadrada de manera provisoria como homicidio agravado por el vínculo, en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

Castillo también advierte sobre la existencia de riesgos procesales, especialmente la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, por lo que considera “imprescindible” el dictado de la prisión preventiva para ambos acusados.

Caso Ángel López: las primeras hipótesis de la investigación

La hipótesis principal del caso se apoya en las denuncias previas realizadas por el padre del niño y su entorno. Esa línea cobró mayor relevancia luego de que las primeras pericias confirmaran la presencia de lesiones internas en la cabeza.

En paralelo, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de la madre, donde se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa. Antes de su muerte, Ángel se encontraba bajo el cuidado de su padre, pero por decisión del juez de familia Juan Pablo Pérez se había iniciado un proceso de revinculación con su madre biológica, quien lo había abandonado cuando tenía un año.

El niño fue hallado sin signos vitales en su vivienda de Comodoro Rivadavia y trasladado a un hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. La causa continúa en etapa de investigación mientras se aguardan nuevas medidas y pericias.

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