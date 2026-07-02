Llegó la ola polar: los videos más impactantes de las nevadas que sorprendieron a varias localidades del país La masa de aire antártico que avanza sobre el país, con temperaturas bajo cero en distintos puntos, produjo el inusual fenómeno que causó fascinación entre los vecinos. Por Agregar C5N en









La ola polar atraviesa buena parte del país y genera el fenómeno de las nevadas donde no suele ocurrir. C5N

Julio llegó con una masa de aire antártico que avanza a paso firme por el país, con temperaturas bajo cero en distintos puntos. Además, en varias provincias se produjo una inusual caída de nieve que sorprendió a los vecinos, quienes volcaron en las redes sociales su fascinación por el fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por temperaturas extremas frío para 17 provincias y, según informaron desde Meteored "el núcleo de aire frío permanecerá prácticamente estacionario sobre gran parte del territorio argentino hasta los primeros días de la próxima semana".

Los videos de la caída de nieve en distintas localidades del país Sierra de los Padres Desde Sierra de los Padres, la periodista Jimena Paternoster informó para la pantalla de C5N que durante la noche nevó y la sensación térmica se mantiene cerca de los -3 grados bajo cero.