6 de julio de 2026 Inicio
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ANSES extiende el trámite presencial para la Asignación por Embarazo: cómo realizarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social prorrogó un esquema de contingencia operativa que obliga a las personas gestantes a realizar la presentación de las solicitudes de forma estrictamente presencial en sus oficinas cuando no se disponga de la información automatizada de su registro médico.

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Las personas gestantes pueden acceder a la Asignación por Embarazo.

Las personas gestantes pueden acceder a la Asignación por Embarazo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) extendió hasta julio de 2027 la obligatoriedad del trámite presencial para solicitar la Asignación por Embarazo en caso de que los datos de la beneficiaria no consten en el Programa Sumar.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
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La medida se implementó a través de la Resolución 194/2026 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Guillermo Héctor Arancibia.

ANSES: se mantiene el trámite presencial para la Asignación por Embarazo

La medida extiende formalmente un esquema de contingencia operativa que obliga a las personas gestantes a realizar la presentación de las solicitudes de forma estrictamente presencial en las oficinas del organismo público cuando no se disponga de la información automatizada de su registro médico.

Esta disposición surge como consecuencia de las demoras en la integración tecnológica y el cruce de datos entre la cartera sanitaria nacional y el organismo previsional.

El marco normativo original, delimitado en el artículo 4 de la Resolución 1273/2024 del organismo, estipulaba un plazo excepcional de 180 días para que aquellas personas gestantes inscriptas en el Programa Sumar —y de las cuales ANSES no poseyera información sistematizada— tuvieran que presentarse físicamente en las delegaciones para tramitar el beneficio. Dicho plazo ya había sido prorrogado previamente por la Resolución 259/2025 con vencimiento al 2 de julio de 2026.

Sin embargo, los considerandos de la nueva norma reconocen que "subsisten las razones que dieron origen al dictado de las citadas medidas" debido a que aún no concluyeron las tareas de optimización de los sistemas de intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES.

Asignación por Embarazo para Protección Social: qué es

Este beneficio se destina a personas embarazadas en situación de vulnerabilidad. Uno de los requisitos principales es tener un embarazo de 12 semanas o más y estar inscripta en el Programa Sumar.

Está dirigido a:

  • Desocupadas

  • Trabajadoras informales

  • Monotributistas sociales

  • Empleadas de casas particulares

El pago se realiza de manera automática, aunque en algunos casos el trámite debe gestionarse de forma presencial en oficinas de ANSES con turno previo. Cada mes se cobra el 80% del monto, mientras que el 20% restante se acredita al presentar el formulario correspondiente luego del nacimiento.

El monto en febrero de 2025 es de $118.439,20 para la mayoría del país y de $153.971,20 en la zona austral, con el 20% retenido hasta la presentación de la Libreta.

Las beneficiarias que pueden acceder a la Asignación por Embarazo

Este beneficio está destinado a:

  • Personas gestantes con 12 semanas de embarazo o más.
  • Quienes no tengan obra social, salvo excepciones como monotributistas sociales o trabajadoras de casas particulares.
  • Argentinas o extranjeras con al menos tres años de residencia en el país.
  • Beneficiarias de la AUH, monotributistas sociales o trabajadoras informales registradas en programas sociales.

Los requisitos para acceder a la Asignación por Embarazo

Para tramitar el beneficio, las solicitantes deben cumplir con:

  • Formulario PS 2.67, con datos completos y la firma del médico.
  • Medio de cobro registrado, que puede modificarse con el Formulario PS 2.72 o en Mi Anses.
  • Constancia del Programa Sumar, si corresponde.

La documentación necesaria para acceder a la Asignación por Embarazo

Las personas gestantes deben presentar en una oficina de ANSES:

  • Formulario PS 2.67 con la certificación médica.
  • Datos bancarios actualizados.
  • Certificado de inscripción en el Programa Sumar, si es requerido.

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