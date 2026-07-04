4 de julio de 2026 Inicio
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Fin de semana con mucho frío: así sigue el clima fresco con la ola polar

El avance de una masa de aire frío continúa generando condiciones invernales marcadas en gran parte del país, con registros térmicos por debajo de los valores habituales para la época. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el seguimiento del fenómeno y anticipa cambios progresivos en los próximos días.

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Fin de semana con mucho frío en el AMBA.

Fin de semana con mucho frío en el AMBA.

  • Cómo evolucionan las condiciones del tiempo durante el fin de semana.
  • Qué regiones continúan afectadas por el descenso de los valores térmicos.
  • Cuándo se espera una mejora gradual en las condiciones climáticas.
  • Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional sobre el fenómeno.

Fin de semana con mucho frío: el inicio de julio de 2026 continúa marcado por una intenso avance de aire antártico que afecta a gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por bajas temperaturas y advierte que el clima helado extremo seguirá siendo protagonista, con mínimas muy bajas en distintas regiones y cambios progresivos hacia el domingo. Así sigue el clima fresco con la ola polar.

Las lluvias están previstas para el domingo 5 de julio en CABA. 
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En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el viernes se perfila como la jornada más fría del año hasta el momento, con Condiciones térmicas cercanas a valores bajo cero y sensación térmica aún más baja por efecto del viento. Sin embargo, el fin de semana mostrará una leve mejora, aunque con inestabilidad hacia el cierre.

Durante el invierno en Argentina, especialmente en julio y agosto, es frecuente la presencia de bajas temperaturas, ya que se trata de los meses más fríos del año. En este período suelen registrarse irrupciones de aire gélido que provocan descensos significativos en los valores térmicos en gran parte del territorio.

Cómo sigue el clima el primer fin de semana de julio 2026

El sábado se espera un leve ascenso de las sensaciones térmicas, con mínimas cercanas a los 3°C y máximas que podrían alcanzar los 13°C, en un escenario de tiempo estable y sin probabilidades de precipitaciones. Para el domingo, en cambio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones más inestables, con aumento de la nubosidad y posibilidad de lluvias durante la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán moderadas en comparación con los días anteriores, aunque sin salir completamente del ambiente frío característico del invierno.

El organismo meteorológico mantiene alertas amarillas y naranjas por una escala térmica extremas en distintas provincias del centro y norte argentino, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy y otras regiones. En varias localidades del país se registraron marcas térmicas históricas para el año, con valores negativos en la Patagonia y el centro del territorio nacional, además de sensaciones térmicas aún más bajas debido al viento y la humedad.

De acuerdo con el SMN, el alivio más notorio llegaría a partir del inicio de la próxima semana, con un aumento gradual de las condiciones del tiempo y máximas que podrían acercarse nuevamente a valores más habituales para la época invernal. Aun así, el frío seguirá presente en gran parte del país durante los próximos días, por lo que se recomienda mantener las precauciones ante la persistencia de las bajos valores climáticos y la posibilidad de nuevas heladas en distintas regiones.

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