3 de julio de 2026 Inicio
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Ola polar en Argentina: llegó el día más frío del año y se espera el regreso de lluvias para el fin de semana

La masa de aire antártica se extiende por el país y generó nevadas en el sur, centro como en algunas zonas de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por temperaturas extremas frío para 20 provincias, en Esquel, provincia de Chubut la mínima ronda en -7.3 grados.

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En CABA la temperatura mínima es de -1°C. 

En CABA la temperatura mínima es de -1°C. 

Tras las nevadas que afectaron gran parte del país, el avance de la masa de aire antártica continúa su avance por Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas frío para 20 provincias. En Esquel, provincia de Chubut, la mínima ronda en los -7.3 grados y, en Coronel Suárez, Buenos Aires, -5.9.

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Durante dos días seguidos, las temperaturas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se registraron las temperaturas mínimas más bajas desde que empezó el invierno. "Con un registro de 0.2°C a las 6 de la mañana y con perspectivas de seguir descendiendo un poco más, ya se puede asegurar que transitamos el mínimo térmico de lo que va del año en la ciudad", explicaron desde Meteored.

Para el viernes 3 de julio, se perfila una jornada como la más fría de todo el 2026. Con una temperatura mínima de -1° y una máxima que apenas trepará a los 10°, el ambiente se mantendrá gélido durante todo el día. A pesar de contar con un cielo parcialmente despejado y sol por la tarde, el viento persistente del sector sur y este generará una sensación térmica muy baja, propiciando heladas generalizadas en las primeras horas de la mañana.

Además de la alerta por temperaturas extremas, el SMN emitió un aviso por viento para las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta, provincias afectadas por vientos del noroeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 130 km/h. Esta situación puede provocar reducción de la visibilidad.

¿Cuándo regresan las lluvias a CABA?

Hacia el sábado 4, la masa de aire polar comenzará a ceder de manera muy gradual. El termómetro se moverá entre una mínima de 3° y una máxima de 11°. Aunque la nubosidad irá en aumento paulatino, no se prevén precipitaciones para esta jornada, permitiendo un leve respiro nocturno en comparación con el congelante inicio de la semana.

Pronóstico extendido para CABA.

Pronóstico extendido para CABA.

El verdadero punto de inflexión meteorológico llegará el domingo 5. Si bien el ingreso de vientos más templados desde el cuadrante norte permitirá elevar la mínima a 7° y la máxima a 12°, el alivio térmico traerá consecuencias en el cielo. La nubosidad ganará terreno de forma definitiva, desmejorando las condiciones hacia la tarde y la noche, momento en el que se espera el desarrollo de lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y 70%.

Ranking de temperaturas: cuáles son las localidades más frías de Argentina

La Plata Buenos Aires -3ºC
Laboulaye Córdoba -3.1ºC
Rosario Santa Fe -3.4ºC
Bahía Blanca Buenos Aires -3.6ºC
Santa Rosa La Pampa -3.8ºC
Malargüe Mendoza -4ºC
Venado Tuerto Santa Fe -4.4ºC
Azul Buenos Aires -5ºC
Coronel Suarez Buenos Aires -5.9ºC
Esquel Chubut -7.3ºC
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