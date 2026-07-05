5 de julio de 2026 Inicio
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Cuándo se alivia el frío polar en Argentina en el inicio de julio 2026

Luego de varios días con temperaturas récord, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer qué se espera para la semana próxima.

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¿Que va pasar con la ola de frío durante la semana que viene?

¿Que va pasar con la ola de frío durante la semana que viene?

  • La ola polar ubicó a la Argentina entre los países con las temperaturas más bajas del mundo durante la última semana.
  • Varias localidades registraron mínimas extremas y hasta se produjeron nevadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
  • El Servicio Meteorológico Nacional adelantó cómo evolucionarán las condiciones en los próximos días.
  • Conocé qué pasará con el frío durante la próxima semana y cuándo comenzará a modificarse el panorama.

Durante la última semana, la intensa ola polar ubicó a la Argentina entre los lugares con las temperaturas más bajas del planeta. De hecho, el país llegó a encabezar los registros mundiales de frío fuera de las regiones polares, con marcas extremas en distintas provincias producto del ingreso de una masa de aire de origen antártico.

Podría llover durante la tarde del domingo 5 de julio. 
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Como consecuencia muchas localidades argentinas registraron temperaturas excepcionalmente bajas durante los últimos días. Entre los valores más destacados se encontraron Maquinchao (Río Negro), que registró una temperatura mínima de -14,2 °C, Esquel (Chubut), con -8,4 °C y una sensación térmica de -15,1 °C, y El Bolsón (Río Negro), donde el termómetro descendió hasta los -8 °C. La ola de frío también se hizo sentir en la provincia de Buenos Aires, donde ciudades como Coronel Suárez, Azul, La Plata y Ezeiza registraron temperaturas bajo cero.

La ola polar dejó temperaturas récord.

La ola polar dejó temperaturas récord.

La ola polar también dejó una imagen poco frecuente en la provincia de Buenos Aires: la caída de nieve en varias localidades del conurbano y otros puntos del territorio bonaerense. El fenómeno sorprendió a los vecinos y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde se compartieron numerosas imágenes y videos de paisajes cubiertos de blanco.

Hasta cuándo se mantiene el frío polar en el inicio de julio 2026

Tras una semana marcada por temperaturas extremas y registros históricos en distintas provincias, el frío comenzará a perder intensidad de manera gradual durante los próximos días. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire de origen antártico que impulsó la ola polar comenzará a retirarse, favoreciendo una lenta recuperación de las temperaturas en gran parte del país.

Si bien las mañanas seguirán siendo muy frías, especialmente en el centro y sur de la Argentina, el organismo prevé que las máximas aumenten progresivamente a lo largo de la semana próxima. Esto significa que, aunque persistirán las heladas en varias regiones, las condiciones extremas registradas durante los últimos días tenderán a desaparecer y las temperaturas volverán a ubicarse más cerca de los valores habituales.

La ola polar comienza a depedirse en el arranque de la semana.

La ola polar comienza a depedirse en el arranque de la semana.

De esta manera, el país comenzará a dejar atrás uno de los episodios de frío más intensos del invierno hasta el momento. No obstante, el SMN recomienda seguir atentos a los pronósticos y alertas oficiales, ya que aún podrían registrarse jornadas con bajas temperaturas en distintos sectores del territorio nacional, especialmente durante las primeras horas del día.

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