Comienza a retirarse la masa de aire polar pero continúa activa la alerta por frío y regresan las lluvias Muy lentamente, las bajas temperaturas empiezan a borrarse del mapa. Sin embargo, se abre un corto período de inestabilidad que afectará Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas por viento zonda y mínimas bajo cero. Por Agregar C5N en









Las lluvias están previstas para el domingo 5 de julio en CABA.

Comienza a retirarse lentamente la masa de aire polar que afectó a gran parte de la Argentina y generó nevadas inesperadas en algunas localidades bonaerenses. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) igualmente mantiene activa la alerta amarilla por frío para 20 provincias y una por viento zonda.

Las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy y el área de alta cordillera será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h en los niveles más altos. Esta situación puede provocar reducción de la visibilidad.

A su vez, se registraron fuertes heladas en Rosario (Santa Fe), 25 de Mayo (Bs As) y Toay (La Pampa), entre otros sectores. Te dejamos algunas postales de esta mañana.



Reportes de Charlas Met y Comunidad TDT pic.twitter.com/SGkAA5nuu6 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 3, 2026 En paralelo rige una alerta amarilla y naranja por temperturas extremas para Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Chubut.

Desde Meteored informaron que "el intenso ingreso de aire polar que dominó gran parte del país durante los últimos días comienza a mostrar los primeros signos de debilitamiento", aunque aclararon que el proceso será lento y que se espera que durante el fin de semana, las primeras horas del día mantengan temperaturas cercanas a los 0°.

También adelantaron que durante el domingo 6, "la circulación atmosférica favorecerá el ingreso de humedad sobre el este bonaerense durante el domingo, permitiendo el desarrollo de nubosidad y algunas precipitaciones débiles y aisladas, principalmente sobre el centro, este y sudeste de la provincia de Buenos Aires".

Ranking de temperaturas extremas: cuáles son las localidades más frías Mar del Plata Buenos Aires -3ºC Villa Gesell Buenos Aires -3.4ºC Azul Buenos Aires -3.5ºC Coronel Suarez Buenos Aires -3.6ºC Bahía Blanca Buenos Aires -4.4ºC Río Grande Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -4.5ºC Tandil Buenos Aires -4.7ºC Malargüe Mendoza -5.2ºC Esquel Chubut -5.3ºC Ciudad Jardin Lomas del Palomar Buenos Aires -6.2ºC