Comienza a retirarse la masa de aire polar pero continúa activa la alerta por frío y regresan las lluvias

Comienza a retirarse lentamente la masa de aire polar que afectó a gran parte de la Argentina y generó nevadas inesperadas en algunas localidades bonaerenses. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) igualmente mantiene activa la alerta amarilla por frío para 20 provincias y una por viento zonda.
Las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy y el área de alta cordillera será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h en los niveles más altos. Esta situación puede provocar reducción de la visibilidad.
En paralelo rige una alerta amarilla y naranja por temperturas extremas para Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Chubut.
Desde Meteored informaron que "el intenso ingreso de aire polar que dominó gran parte del país durante los últimos días comienza a mostrar los primeros signos de debilitamiento", aunque aclararon que el proceso será lento y que se espera que durante el fin de semana, las primeras horas del día mantengan temperaturas cercanas a los 0°.
También adelantaron que durante el domingo 6, "la circulación atmosférica favorecerá el ingreso de humedad sobre el este bonaerense durante el domingo, permitiendo el desarrollo de nubosidad y algunas precipitaciones débiles y aisladas, principalmente sobre el centro, este y sudeste de la provincia de Buenos Aires".