3 de noviembre de 2026 Inicio
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San Luis: compró vinos por más de $274 millones y lo imputaron por usar cheques sin fondos

Se trata de un hombre señalado por provocar un perjuicio económico a una bodega de Villa Mercedes. No puede salir de la Argentina y está acusado de estafa.

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El hombre compró vinos por más de $274 millones.

El hombre compró vinos por más de $274 millones.

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Un hombre fue imputado por estafa en la provincia de San Luis ya que se encuentra acusado de haber comprado vinos en una bodega por más de $274 millones con cheques sin fondos. Además, la Justicia le prohibió salir de la Argentina y lo señala por el delito de estafa, mientras inició una investigación.

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La jueza de Garantía N°3 dio por iniciada la investigación debido a que sospecha que el hecho provocó un perjuicio económico a una bodega que comercializa productos en la ciudad de Villa Mercedes. En tal sentido, formuló cargos provisorios contra un hombre llamado Diego Alfredo Del Trecco como autor del delito de estafa y le impuso medidas de coerción.

En tal sentido, la Fiscalía advirtió que el sospechoso acordó la compra de una importante cantidad de vino a un ejecutivo de ventas de la empresa por un valor que superó los $274 millones y que Del Trecco pretendía pagar con cheques. No obstante, cuando llegó el momento de cobrarlos, la empresa notó que no tenía fondos.

El hombre compró vinos por más de $274 millones.

El hombre compró vinos por más de $274 millones.

En tanto, la bodega ofreció distintas alternativas de pago y el comprador rechazó las propuestas, lo que llevó a un daño económico para la compañía. Ante esta situación, la empresa pidió que sea imputado por estafa por el libramiento de cheques sin fondos, mientras que la defensa argumentó que la bodega impuso las condiciones de la compra y agregó que el hombre y la empresa mantienen una relación comercial desde 2021.

En este marco, el acusado permanece imputado por estafa y afronta restricciones preventivas ya que debe presentarse una vez por mes en la Fiscalía y no puede ausentarse del país.

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