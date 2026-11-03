3 de noviembre de 2026 Inicio
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Bombazo en la Fórmula 1: Haas echó a Esteban Ocon y el brasileño Rafael Camara debutará en el GP de Brasil

La escudería estadounidense desvinculó al piloto francés tras un tenso episodio en el Gran Premio de México y confirmó al joven talento de 21 años para correr este fin de semana en Interlagos.

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El brasileño de 21 años debutará en Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil.

El brasileño de 21 años debutará en Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil.

La Fórmula 1 se vio sacudida antes del Gran Premio de San Pablo con una noticia que sorprendió a todos: el equipo Haas F1 confirmó la desvinculación definitiva de Esteban Ocon por lo que resta de la temporada 2026. Tras los fuertes cruces registrados durante el fin de semana del Gran Premio de México -donde el corredor galo fue apartado de forma repentina antes de la clasificación del sábado y reemplazado temporalmente por el reserva japonés Ryo Hirakawa-, la estructura dirigida por Ayao Komatsu resolvió rescindir su lugar en la pista con efecto inmediato.

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El máximo responsable de la escudería, Komatsu, explicó que la determinación se adoptó pensando en el beneficio futuro del equipo tras evaluar lo ocurrido en Ciudad de México. "Ya le hemos comunicado a Esteban Ocon que no volverá a ocupar un asiento de carrera en TGR Haas F1 Team durante esta temporada", ratificó el directivo. Por su parte, el piloto francés admitió la existencia de una fuerte discusión interna con las autoridades de la escuadra, aunque desmintió cualquier versión sobre episodios de violencia física y remarcó la importancia de resolver las diferencias con respeto profesional.

En lugar de Ocon, la escudería norteamericana anunció que el joven brasileño Rafael Camara asumirá la conducción del monoplaza VF-26 como compañero de Oliver Bearman para este fin de semana. El corredor oriundo de Recife, de 21 años, integra la academia de jóvenes talentos de Ferrari, fue campeón de la Fórmula 3 en 2025 y lidera actualmente el campeonato de la Fórmula 2. Si bien su llegada a la máxima categoría estaba prevista formalmente para la temporada 2027, el imprevisto con el piloto galo aceleró los plazos para que haga su estreno oficial ante su público.

El debut de Camara marcará un hito para el automovilismo sudamericano en la grilla de Interlagos, donde también estará presente su compatriota Gabriel Bortoleto. Con esta confirmación, la Fórmula 1 volverá a contar con dos pilotos brasileños compitiendo de manera simultánea en su tierra después de diez años, hito que no se repetía desde 2016 con las participaciones de Felipe Massa en Williams y Felipe Nasr en Sauber.

Respecto al cierre del año, Haas aún analiza la posibilidad de repartir los asientos de las últimas tres fechas del calendario -Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi- entre Camara y el japonés Ryo Hirakawa, quien viene de sumar un punto al finalizar décimo en el circuito mexicano.

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