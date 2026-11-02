Tragedia en Brasil: quién era el turista argentino que murió tras estrellarse con un ala delta Se trata de un joven que falleció tras un choque frontal contra un muro de piedra cuando intentaba aterrizar en una playa. Se encontraba de vacaciones con sus amigos. Por Agregar C5N en









El turista argentino tenía 26 años.

Un turista argentino de 26 años identificado como Adrián Guillermo Arismendi murió este lunes en la ciudad brasileña de Río de Janeiro tras un fuerte choque frontal contra un muro de piedra mientras intentaba aterrizar en la playa de São Conrado. También falleció un instructor brasileño llamado Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

Arismendi era oriundo de la provincia de Santa Cruz y se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigos, cuando murió por un paro cardiorrespiratorio. El vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho, declaró ante los investigadores que el vuelo representaba la primera experiencia en ala delta para el ciudadano argentino.

Ambos hombres habían iniciado el vuelo desde la rampa de Pedra Bonita, un punto tradicional para esta actividad en la zona sur de la ciudad. El objetivo de la ruta era descender en la pista de arena que limita con el paseo marítimo.

El turista argentino tenía 26 años. Testigos presenciales relataron a la prensa que el equipo voló por debajo de la trayectoria habitual. Acto seguido, el ala delta impactó con violencia contra la pared divisoria de la playa, un sector con un desnivel de al menos dos metros y medio.

Tras el siniestro, la Policía ordenó la suspensión total de los vuelos en ala delta en toda el área. La comisaría número 15 retuvo la estructura aerodinámica para un peritaje técnico y citó a los testigos para determinar los motivos del choque.