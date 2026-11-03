Leandro Santoro: "Es más importante lo que ocurra en Estados Unidos que lo que ocurrió en Brasil" El legislador de la Ciudad de Buenos Aires estuvo en Minuto Uno y opinó sobre las elecciones que se celebraron este martes en los Estados Unidos, cuyo resultado será crucial no solo para Donald Trump, sino también para la Argentina. Por Agregar C5N en









Leandro Santoro en Minuto Uno.

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro consideró este martes que "es más importante lo que ocurra en Estados Unidos que lo que ocurrió en Brasil", en referencia a los resultados de las elecciones de medio término celebradas este martes en el país norteamericano y al balotaje del 25 de octubre que culminó con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre el candidato de la ultraderecha Flávio Bolsonaro.

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, Santoro opinó que el resultado de las legislativas estadounidenses será crucial no solo para Donald Trump, sino también para la Argentina y el gobierno de Javier Milei que, según él, se sostiene gracias al "dólar congelado".

"Creo que es más importante lo que ocurra esta noche en los Estados Unidos que lo que ocurrió en Brasil. Básicamente porque el gobierno de Milei se sostiene sobre una premisa: dólar congelado. El dólar a 1.560 mangos es lo que permite que Milei siga teniendo el nivel de adhesión que tiene, porque eso tiene un efecto hasta psicológico: ordena los precios, la gente cuando ve que el dólar se mueve se empieza a asustar, cuando ve el dólar tranquilo el Gobierno genera la sensación de que tiene a la economía controlada", enumeró Santoro.

" El año pasado lo vimos, ahí también hubo maquillaje. Porque, en definitiva, si no era por el salvataje de Scott Bessent, no hubiesen podido mantener el tipo de cambio planchado", agregó el legislador porteño.

Santoro sostuvo además que si el Gobierno norteamericano tiene una floja performance en las urnas, "probablemente esté cerca de un impeachment".