3 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Leandro Santoro: "Es más importante lo que ocurra en Estados Unidos que lo que ocurrió en Brasil"

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires estuvo en Minuto Uno y opinó sobre las elecciones que se celebraron este martes en los Estados Unidos, cuyo resultado será crucial no solo para Donald Trump, sino también para la Argentina.

Por

Leandro Santoro en Minuto Uno.

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro consideró este martes que "es más importante lo que ocurra en Estados Unidos que lo que ocurrió en Brasil", en referencia a los resultados de las elecciones de medio término celebradas este martes en el país norteamericano y al balotaje del 25 de octubre que culminó con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre el candidato de la ultraderecha Flávio Bolsonaro.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.
Te puede interesar:

"Les vamos a caer con todo el peso de la ley": la advertencia de Jorge Macri tras el ataque a mujeres trans en Palermo

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, Santoro opinó que el resultado de las legislativas estadounidenses será crucial no solo para Donald Trump, sino también para la Argentina y el gobierno de Javier Milei que, según él, se sostiene gracias al "dólar congelado".

"Creo que es más importante lo que ocurra esta noche en los Estados Unidos que lo que ocurrió en Brasil. Básicamente porque el gobierno de Milei se sostiene sobre una premisa: dólar congelado. El dólar a 1.560 mangos es lo que permite que Milei siga teniendo el nivel de adhesión que tiene, porque eso tiene un efecto hasta psicológico: ordena los precios, la gente cuando ve que el dólar se mueve se empieza a asustar, cuando ve el dólar tranquilo el Gobierno genera la sensación de que tiene a la economía controlada", enumeró Santoro.

" El año pasado lo vimos, ahí también hubo maquillaje. Porque, en definitiva, si no era por el salvataje de Scott Bessent, no hubiesen podido mantener el tipo de cambio planchado", agregó el legislador porteño.

Santoro sostuvo además que si el Gobierno norteamericano tiene una floja performance en las urnas, "probablemente esté cerca de un impeachment".

"Si la elección es muy mala, el Partido Demócrata, e incluso un sector del Partido Republicano, está viendo la posibilidad de un juicio político a Donald Trump. Y si llegara a ser una elección mala, pero no tan catastrófica, de cualquier manera va a haber un replanteo acerca de cuál es el rol de Estados Unidos a la hora de intervenir sobre los mercados, porque el tema argentino entró en la campaña americana también", aseguró Santoro.

Noticia en desarrollo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Suizo Argentina obtuvo adjudicaciones de ANDIS por $137.118.708.357 en apenas 15 meses.

Caso ANDIS: el número dos de la Suizo Argentina pidió ser sobreseído y negó integrar una asociación ilícita

El templo visto desde el aire. La obra demoró 15 años.

Dudas y sospechas sobre el dinero con el que se financió el templo evangélico que Milei inauguró en Neuquén

Bullrich reunió a su mesa política blue.

"Mesa política blue": Bullrich reunió a su equipo para hacer una muestra de fuerza de cara a la interna

Monseñor Braida habló antes de la llegada del Papa a la Argentina.

Fuerte mensaje de la Iglesia antes de la visita del Papa: "Hay sectores muy postergados que necesitan una mano más grande"

Adrián Ravier, vocero presidencial.

El Gobierno abre el paraguas ante una posible derrota de Trump: "Nuestra relación no depende de las legislativas"

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Pettovello afirmó que León XIV no criticará al Gobierno: "No hará ningún comentario"

Rating Cero

¡No se lo esperaba! La China recibió la peor traición.

"Yo fui": la inesperada traición de un amigo íntimo de la China Suárez que reavivó una vieja polémica

Horacio Cabak recordó el ida y vuelta que mantuvo con la periodista en PH.
play

Horacio Cabak destrozó a la China Ansa tras su cruce con Santiago Maratea: "Me lo hizo a mí"

Jairo cantará en Córdoba por la visita del papa León XIV.

Jairo reveló el pedido que recibió para cantar en Córdoba por la visita del papa León XIV: "Va a estar lindo"

El video que publicó el influencer y que sorprendió: el insolito accidente del exhermanito.

Thiago Medina sufrió un insólito accidente mientras estaba con sus hijas: "No saben lo que me duele"

Guillermo Coppola habló de la propuesta que recibió por la visita de León XIV.

La insólita propuesta que recibió Coppola por la visita del papa León XIV: "No me parece"

El dolor de Lucas Bertero tras ser estafado.
play

Lucas Bertero rompió en llanto al contar la estafa millonaria que sufrió: "Me quedé en la calle"

últimas noticias

Khea llamó a los hombres a involucrarse y revisar sus actitudes.

"No podemos hacernos más los bol...": la autocrítica y reflexión de Khea tras el ataque transodiante en Palermo

Hace 6 minutos
play

Santoro: "Es más importante lo que ocurra en EEUU que lo que ocurrió en Brasil"

Hace 11 minutos
El brasileño de 21 años debutará en Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil.

Bombazo en la Fórmula 1: Haas echó a Esteban Ocon y el brasileño Rafael Camara debutará en el GP de Brasil

Hace 12 minutos
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

"Les vamos a caer con todo el peso de la ley": la advertencia de Jorge Macri tras el ataque a mujeres trans en Palermo

Hace 58 minutos
Nicolás Ramírez tuvo un escandaloso arbitraje en el último Superclásico.

Tras la polémica en el Superclásico, Nicolás Ramírez no dirigirá en la fecha 16: el verdadero motivo

Hace 1 hora