No necesitas secador: este es el truco para que la ropa salga casi seca después de lavarla







Te contamos el truco para que la ropa salga casi seca después de lavarla. Pexels

Si siempre peleás con las prendas que tardan horas en escurrirse, este método casero puede cambiar tu rutina. Es fácil, económico, no daña las prendas y no necesitas secador. Te contamos el truco para que la ropa salga casi seca después de lavarla.

Salir del lavarropas con la ropa chorreando agua puede ser realmente frustrante. A veces, el ciclo de centrifugado no logra hacer su trabajo y, si no contás con un secarropas, dejar que las prendas pierdan toda esa humedad puede demorar horas o incluso días. Lo peor es que la ropa húmeda no solo tarda en secar: también puede empezar a tomar olor o incluso dañar las fibras si queda mucho tiempo mojada.

Por suerte, existe un tip sencillo y económico que podés aplicar en tu próximo lavado para que las prendas salgan mucho más secas y listas para tender. No necesitás ningún electrodoméstico extra ni productos costosos: con un solo paso adicional podés acelerar el proceso de secado y olvidarte de esperar eternamente a que la ropa pierda la condensación.

Secar Ropa Esta alternativa garantiza que la ropa esté lista para usar sin importar el clima exterior, aportando tranquilidad y comodidad en los días fríos y húmedos. Pexels Cuál es el truco para que tus prendas salgan casi secas del lavarropas El secreto está en una simple herramienta: una toalla grande y absorbente. Al envolver la ropa recién salida del lavarropas en la toalla y ejercer un poco de presión, la tela absorberá gran parte del exceso de agua.

Cómo hacerlo paso a paso