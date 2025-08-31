No necesitas secador: este es el truco para que la ropa salga casi seca después de lavarla

Si siempre peleás con las prendas que tardan horas en escurrirse, este método casero puede cambiar tu rutina. Es fácil, económico, no daña las prendas y no necesitas secador. Te contamos el truco para que la ropa salga casi seca después de lavarla.
Olvidate de la ropa empapada: con este tip casero, tus prendas saldrán del lavarropas casi listas para usar, sin humedad y sin gastar de más.
Si siempre peleás con las prendas que tardan horas en escurrirse, este método casero puede cambiar tu rutina. Es fácil, económico, no daña las prendas y no necesitas secador. Te contamos el truco para que la ropa salga casi seca después de lavarla.
Salir del lavarropas con la ropa chorreando agua puede ser realmente frustrante. A veces, el ciclo de centrifugado no logra hacer su trabajo y, si no contás con un secarropas, dejar que las prendas pierdan toda esa humedad puede demorar horas o incluso días. Lo peor es que la ropa húmeda no solo tarda en secar: también puede empezar a tomar olor o incluso dañar las fibras si queda mucho tiempo mojada.
Por suerte, existe un tip sencillo y económico que podés aplicar en tu próximo lavado para que las prendas salgan mucho más secas y listas para tender. No necesitás ningún electrodoméstico extra ni productos costosos: con un solo paso adicional podés acelerar el proceso de secado y olvidarte de esperar eternamente a que la ropa pierda la condensación.
El secreto está en una simple herramienta: una toalla grande y absorbente. Al envolver la ropa recién salida del lavarropas en la toalla y ejercer un poco de presión, la tela absorberá gran parte del exceso de agua.
Cómo hacerlo paso a paso
Primero, extendé una toalla seca sobre una superficie plana. Colocá la prenda mojada encima y enrollala junto con la toalla, como si fuera un cilindro. Luego, apretá suavemente para que la toalla absorba la humedad.
Por qué funciona tan bien
Más consejos para secar rápido