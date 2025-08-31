31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

No necesitas secador: este es el truco para que la ropa salga casi seca después de lavarla

Olvidate de la ropa empapada: con este tip casero, tus prendas saldrán del lavarropas casi listas para usar, sin humedad y sin gastar de más.

Por
Te contamos el truco para que la ropa salga casi seca después de lavarla.

Te contamos el truco para que la ropa salga casi seca después de lavarla.

Pexels

Si siempre peleás con las prendas que tardan horas en escurrirse, este método casero puede cambiar tu rutina. Es fácil, económico, no daña las prendas y no necesitas secador. Te contamos el truco para que la ropa salga casi seca después de lavarla.

Circo Rodas es un show donde se experimenta la magia del circo en vivo y se puede disfrutan en familia
Te puede interesar:

Niños de comedores y merenderos disfrutaron del show del Circo Rodas

Salir del lavarropas con la ropa chorreando agua puede ser realmente frustrante. A veces, el ciclo de centrifugado no logra hacer su trabajo y, si no contás con un secarropas, dejar que las prendas pierdan toda esa humedad puede demorar horas o incluso días. Lo peor es que la ropa húmeda no solo tarda en secar: también puede empezar a tomar olor o incluso dañar las fibras si queda mucho tiempo mojada.

Por suerte, existe un tip sencillo y económico que podés aplicar en tu próximo lavado para que las prendas salgan mucho más secas y listas para tender. No necesitás ningún electrodoméstico extra ni productos costosos: con un solo paso adicional podés acelerar el proceso de secado y olvidarte de esperar eternamente a que la ropa pierda la condensación.

Secar Ropa
Esta alternativa garantiza que la ropa esté lista para usar sin importar el clima exterior, aportando tranquilidad y comodidad en los días fríos y húmedos.

Esta alternativa garantiza que la ropa esté lista para usar sin importar el clima exterior, aportando tranquilidad y comodidad en los días fríos y húmedos.

Cuál es el truco para que tus prendas salgan casi secas del lavarropas

El secreto está en una simple herramienta: una toalla grande y absorbente. Al envolver la ropa recién salida del lavarropas en la toalla y ejercer un poco de presión, la tela absorberá gran parte del exceso de agua.

Cómo hacerlo paso a paso

Primero, extendé una toalla seca sobre una superficie plana. Colocá la prenda mojada encima y enrollala junto con la toalla, como si fuera un cilindro. Luego, apretá suavemente para que la toalla absorba la humedad.

Por qué funciona tan bien

  • Las toallas están diseñadas para absorber grandes cantidades de líquido rápidamente. Este método reduce notablemente el tiempo de secado, incluso en días nublados o fríos.
  • Ideal para ropa delicada
  • Este truco también es perfecto para las prendas que no podés centrifugar a alta velocidad porque se pueden dañar, como la lana o la seda.

Más consejos para secar rápido

  1. Colocar las prendas cerca de una corriente de aire, usar perchas en lugar de tenderlas dobladas y no superponer la ropa ayudará a acelerar aún más el secado.
  2. Ahorro de energía y tiempo
  3. Además de práctico, este método es económico y sostenible. Al reducir la necesidad de secarropas o calefacción, también disminuye el consumo de energía.

Noticias relacionadas

Candela tenía 24 años.

Encontraron muerto al acusado de asesinar a la conductora de aplicación en La Matanza

El segundo lunes del mes será uno de los Feriados próximos

Decretan feriado para el lunes 8 de septiembre y habrá fin de semana largo: a qué se debe

A qué hora llega Santa Rosa

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa al AMBA: qué zonas están bajo alerta meteorológica

Resultados del Loto Plus del miércoles 18 de junio de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3809 del sábado 30 de agosto de 2025

El SMN declaró alerta naranja con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.

Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: 100 evacuados, daños y un hipermercado bajo el agua

Es importante tomar precauciones al calefaccionar los ambientes.

No es el caloventor: el electrodoméstico que tenés que desenchufar a la noche para no incendiar tu dormitorio

Rating Cero

Dai Fernández y Nico Vázquez son los protagonistas de Rocky.

Dai Fernández habló su supuesto romance con Nico Vázquez: "Por ahora no"

La Voz Argentina cambia de horario.

La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina para mejorar el rating

Sergio Ramos ahora es cantante.

Inesperado: Sergio Ramos se lanzó a la música y publicó su primera canción solista

Juliana Awada deslumbró con su look.

Prenda estrella: la bella falda con flecos que usó Juliana Awada para innovar su look

A dos años de la muerte de Silvina Luna.

A dos años de la muerte de Silvina Luna: revelaron cómo reaccionó cuando le comunicaron su enfermedad

Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

últimas noticias

Con estas innovaciones, Tilbury busca democratizar la posibilidad de lucir una piel impecable y unos labios cuidados.

Esta famosa maquilladora admitió que la nueva moda de lucir al natural es difícil pero tiene un truco para poder hacerlo

Hace 8 minutos
Conocé las posibilidades infinitas que podés hacer con pocos elementos para cuidar el Medio Ambiente

Ideas para tu casa: estos son los muebles que se pueden hacer con material reciclado

Hace 17 minutos
play

Elecciones en Corrientes: ya votó el 30% del padrón

Hace 21 minutos
Martín Ascúa votó en Paso de los Libres.

Votó Martín Ascúa en Corrientes: "Es el día para cambiar la historia de la provincia"

Hace 28 minutos
Un mètodo de respiración profunda ayuda a conseguir la calma rápidamente.

De qué forma podés reducir el estrés en solo 3 pasos según la inteligencia artificial

Hace 28 minutos