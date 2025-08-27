27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el truco para cuando se te achica la ropa: así podés volver a tenerla en su tamaño original

Descubrí el tip casero para que tus prendas encogidas vuelvan a su tamaño original y luzcan como nuevas, sin romperlas ni gastar de más.

Por
Este es el truco para cuando se te achica la ropa: así podés volver a tenerla en su tamaño original. 

Este es el truco para cuando se te achica la ropa: así podés volver a tenerla en su tamaño original. 

Pexels

Muchas veces nos pasa: sacamos una prenda de la lavadora o de la secadora y ¡sorpresa!, parece que se redujo varios centímetros. Esto suele ocurrir por la combinación de calor, agitación y la composición de la tela. Este es el truco para cuando se te achica la ropa: así podés volver a tenerla en su tamaño original.

Aumentan los colegios privados en el AMBA
Te puede interesar:

Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre

Materiales como lana, algodón y ciertos sintéticos son más propensos a encogerse, sobre todo si se lavan en agua caliente o se secan a altas temperaturas.

Afortunadamente, hay métodos caseros y simples para recuperar el tamaño original de tus prendas favoritas. Uno de los más efectivos consiste en remojar la ropa en agua tibia con acondicionador de cabello o suavizante. Este producto ayuda a relajar las fibras de la tela, facilitando que puedas estirarla sin romperla.

lavar ropa1.jpeg

Pasos para recuperar tus prendas

  1. Llena un recipiente con agua tibia y añade una cucharada de acondicionador o suavizante.
  2. Sumerge la prenda encogida y déjala reposar entre 15 y 30 minutos.
  3. Retira el exceso de agua con cuidado, evitando estrujar.
  4. Estira la ropa suavemente con las manos hasta alcanzar la talla deseada.
  5. Déjala secar al aire, sobre una superficie plana o colgada, evitando calor directo que pueda encogerla nuevamente.

Consejos extra para mantener tu ropa en buen estado

Evitar que la ropa vuelva a encogerse es posible con algunos hábitos sencillos: siempre revisa las etiquetas, lava con agua fría cuando sea posible, y evita la secadora para prendas delicadas. También puedes utilizar detergentes suaves y productos específicos para lana o algodón.

Con este truco, tus camisetas, suéteres y pantalones favoritos podrán lucir como nuevos, sin necesidad de gastar en reemplazos. ¡Un pequeño secreto que prolonga la vida útil de tu ropa y cuida tu bolsillo!

Noticias relacionadas

play

El drama de las personas que reclaman por las pensiones de discapacidad: "Somos invisibles"

play

Radio 10 realizó un taller en el centro cultural educativo y comedor "Abuela Elvira"

Estos consejos te ayudarán a no perder tiempo ni dinero.

Travel Sale 2025: 6 recomendaciones para evitar caer en estafas

alerta en palermo: bomberos y el same cortaron la avenida juan b. justo por un escape de gas
play

Alerta en Palermo: bomberos y el SAME cortaron la avenida Juan B. Justo por un escape de gas

La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Dalma y Giannina junto a Claudia Villafañe asistirán a una audiencia.

Juicio por la muerte de Maradona: Claudia Villafañe, Dalma y Giannina participarán de una audiencia tras el escandaloso documental

Rating Cero

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina

Eusebio Poncela supo ser el protagonista de la canción de Fabulosos Cadillacs, Matador 

Murió el reconocido actor español Eusebio Poncela, de destacado rol en el cine argentino

¿El rumor del año de las parejas?, estos dos famosos estarían juntos y vienen de una larga amistad.

El rumor del año: dos famosos estarían en pareja y vienen de una larga amistad

Jimena Barón eligió a Mari, su niñera, como madrina de su hijo

La emoción de Jimena Barón por la elección de la madrina de su hijo Arturo

Bon appétit, majestad, una nueva serie televisiva de Corea del Sur.
play

Bon appétit, majestad es el k-drama que tiene en vilo a todo Netflix: cuál es la trama

últimas noticias

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Hace 12 minutos
La expropiación de YPF fue realizada en 2012

Causa YPF: Argentina formalizó el pedido a la jueza Preska de no entregar correos y chats de funcionarios

Hace 19 minutos
Aumentan los colegios privados en el AMBA

Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre

Hace 20 minutos
play
Tras la presentación en Conmebol, Grindetti brindó una conferencia de prensa

Grindetti explicó los puntos claves del descargo de Independiente ante Conmebol y apuntó contra la U de Chile

Hace 22 minutos
Francos brinda su informe de gestión en Diputados.

Francos cruzó a la oposición y atribuyó el escándalo de los audios a una "operación política"

Hace 29 minutos