Este es el truco para cuando se te achica la ropa: así podés volver a tenerla en su tamaño original Descubrí el tip casero para que tus prendas encogidas vuelvan a su tamaño original y luzcan como nuevas, sin romperlas ni gastar de más. Por







Este es el truco para cuando se te achica la ropa: así podés volver a tenerla en su tamaño original. Pexels

Muchas veces nos pasa: sacamos una prenda de la lavadora o de la secadora y ¡sorpresa!, parece que se redujo varios centímetros. Esto suele ocurrir por la combinación de calor, agitación y la composición de la tela. Este es el truco para cuando se te achica la ropa: así podés volver a tenerla en su tamaño original.

Materiales como lana, algodón y ciertos sintéticos son más propensos a encogerse, sobre todo si se lavan en agua caliente o se secan a altas temperaturas.

Afortunadamente, hay métodos caseros y simples para recuperar el tamaño original de tus prendas favoritas. Uno de los más efectivos consiste en remojar la ropa en agua tibia con acondicionador de cabello o suavizante. Este producto ayuda a relajar las fibras de la tela, facilitando que puedas estirarla sin romperla.

lavar ropa1.jpeg Pasos para recuperar tus prendas Llena un recipiente con agua tibia y añade una cucharada de acondicionador o suavizante. Sumerge la prenda encogida y déjala reposar entre 15 y 30 minutos. Retira el exceso de agua con cuidado, evitando estrujar. Estira la ropa suavemente con las manos hasta alcanzar la talla deseada. Déjala secar al aire, sobre una superficie plana o colgada, evitando calor directo que pueda encogerla nuevamente.

Consejos extra para mantener tu ropa en buen estado Evitar que la ropa vuelva a encogerse es posible con algunos hábitos sencillos: siempre revisa las etiquetas, lava con agua fría cuando sea posible, y evita la secadora para prendas delicadas. También puedes utilizar detergentes suaves y productos específicos para lana o algodón.