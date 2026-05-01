Mató a su amigo porque le hizo una broma mientras jugaban al truco: podría recibir perpetua Un jurado declaró culpable a Juan Pedro Cides por el asesinato de Franco Daniel Ramírez, de 25 años, durante una partida de cartas. Por + Seguir en







Un jurado popular encontró culpable a Juan Pedro Cides por matar a su amigo.

Un jurado popular de Neuquén declaró culpable a Juan Pedro Cides por el asesinato de su amigo Franco Daniel Ramírez, después de que la víctima le hiciera un chiste durante un partido de truco y Cides reaccionara de manera violenta.

El asesinato ocurrió durante la madrugada del 1 de junio de 2025 en una casa ubicada en el barrio 114 Viviendas en la provincia de Neuquén. Ambos amigos se juntaron a beber alcohol y jugaron al truco aunque todo cambió durante un momento de la velada.

Franco Ramírez 1-5-26 Franco tenía una hija de 12 años.

Según el relato que pudo establecer la fiscal Laura Pizzipaulo, la situación se descontroló de un segundo a otro, cuando Ramírez le hizo una broma a Cides mientras jugaban a las cartas. Sin embargo, Juan Pedro Cides reaccionó de forma violenta y con furia, agarró un arma blanca y apuñaló a su amigo a la altura del corazón.

La fiscal calificó el ataque como “un ataque súbito y a traición” ya que Franco Daniel Ramírez no pudo defenderse por su estado de ebriedad por lo que quedó vulnerable.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó a Cides de homicidio agravado por alevosía, el jurado popular, compuesto por 12 personas, declaró a Cides como culpable y puede enfrentar la pena máxima. Sin embargo, todavía hay que esperar a que la Oficina Judicial fije la fecha de juicio por censura donde se determinará la pena que deberá cumplir el acusado.