1 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Mató a su amigo porque le hizo una broma mientras jugaban al truco: podría recibir perpetua

Un jurado declaró culpable a Juan Pedro Cides por el asesinato de Franco Daniel Ramírez, de 25 años, durante una partida de cartas.

Por
Un jurado popular encontró culpable a Juan Pedro Cides por matar a su amigo.
Un jurado popular encontró culpable a Juan Pedro Cides por matar a su amigo.

Un jurado popular de Neuquén declaró culpable a Juan Pedro Cides por el asesinato de su amigo Franco Daniel Ramírez, después de que la víctima le hiciera un chiste durante un partido de truco y Cides reaccionara de manera violenta.

El agresor intentó escapar, pero fue capturado y detenido.
Te puede interesar:

La Plata: asesinaron a un hombre de una puñalada tras una discusión

El asesinato ocurrió durante la madrugada del 1 de junio de 2025 en una casa ubicada en el barrio 114 Viviendas en la provincia de Neuquén. Ambos amigos se juntaron a beber alcohol y jugaron al truco aunque todo cambió durante un momento de la velada.

Franco Ramírez 1-5-26
Franco tenía una hija de 12 años.

Franco tenía una hija de 12 años.

Según el relato que pudo establecer la fiscal Laura Pizzipaulo, la situación se descontroló de un segundo a otro, cuando Ramírez le hizo una broma a Cides mientras jugaban a las cartas. Sin embargo, Juan Pedro Cides reaccionó de forma violenta y con furia, agarró un arma blanca y apuñaló a su amigo a la altura del corazón.

La fiscal calificó el ataque como “un ataque súbito y a traición” ya que Franco Daniel Ramírez no pudo defenderse por su estado de ebriedad por lo que quedó vulnerable.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó a Cides de homicidio agravado por alevosía, el jurado popular, compuesto por 12 personas, declaró a Cides como culpable y puede enfrentar la pena máxima. Sin embargo, todavía hay que esperar a que la Oficina Judicial fije la fecha de juicio por censura donde se determinará la pena que deberá cumplir el acusado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La pelea fue por un pedazo de colchón de goma espuma.

Caso Ángel: intentaron incendiar el pabellón donde está presa la madre en Comodoro Rivadavia

Rugbiers condenados por “homicidio doblementeagravado por el concurso premeditado de dos o más personas ypor alevosía.

Caso Fernando Báez Sosa: nuevo revés judicial para las defensas de los rugbiers

La Justicia condenó al banco por el hecho.

Le vaciaron la cuenta a una jubilada en 22 minutos y el banco deberá devolverle el dinero

El hombre viajaba solo y sin autorización para transportar las ampollas de fentanilo. 

Contrabando: Gendarmería detuvo a un taxista con más de 300 ampollas de fentanilo

José Eduardo Figueroa, abogado.

Condenaron a perpetua al abogado que asfixió a su esposa en un exclusivo country de Salta

play

Choque y doble vuelco en Mataderos: hay seis personas heridas

Rating Cero

El extraño trabajo que tuvo Lamothe antes de dedicarse a la actuación. 

De qué trabajaba Esteban Lamothe antes de ser famoso: pocos lo imaginaban

Ruptura de pareja.

Esta famosa pareja de músicos se separó por "un videoclip": ¿qué pasó?

Pallares y Lussich, enojados.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, enojados por no ser nominados a los Martín Fierro: "Fue adrede"

FIn de la relación para Alejandro Garnacho.

Aseguran que Alejandro Garnacho se separó de la influencer Adriana Lobaz

Las imágenes, que fueron capturadas por la periodista Gabriela Bentolila, quien se encontraba detrás de ellos, mostraban cómo el actor chileno besó a su pareja, aparentemente, de forma impulsiva y sorpresiva.

Se filtró qué famosos se cruzaron en el corte de los Martín Fierro

Rochi Igarzabal se casó.

Rochi Igarzabal se casó con su novio tras 12 años de relación

últimas noticias

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Qué cambio clave tiene el precio de la VTV en CABA y Buenos Aires en mayo 2026

Hace 23 minutos
Selecciones con menor ranking en el Mundial 2026.

Una por una, estas son las peores selecciones rankeadas que juegan el Mundial 2026

Hace 23 minutos
¿Cuánto podés ganar si depositás $1.750.000 a 30 días en mayo de 2026?.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Hace 24 minutos
El extraño trabajo que tuvo Lamothe antes de dedicarse a la actuación. 

De qué trabajaba Esteban Lamothe antes de ser famoso: pocos lo imaginaban

Hace 24 minutos
Mundial 2026 : ¿Cuáles son los países que limitan con Argelia?.

Rival en el Mundial 2026: cuáles son los países que limitan con Argelia

Hace 25 minutos