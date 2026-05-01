Causa Guadalupe Lucero: piden investigar al abuelo paterno de la menor desaparecida en 2021

Tras la imputación de Roque Lucero por abuso sexual, la madre de la menor, Yamila Cialone, estalló contra la justicia provincial por la "impotencia" de no haber alertado antes sobre los antecedentes del sospechoso: “Queremos saber dónde estuvo ese día”.

La investigación por la desaparición de Guadalupe Lucero , el 14 de junio de 2021 en San Luis , dio un giro dramático cuando se conoció la imputación de s u abuelo, Roque Lucero, por abuso sexual a una menor con discapacidad .

La querella del caso pedirá formalmente a la Justicia Federal que el abuelo paterno sea investigado como un sospechoso principal tras conocerse que tenía antecedentes por delitos sexuales al momento de la desaparición de la menor de 5 años. La nena estaba jugando con dos primos afuera de su casa del Barrio 544 Viviendas , cuando la vieron por última vez.

Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe, irá el lunes a la fiscalía para que se investigue "dónde estuvo Lucero el día de los hechos, dónde daba su teléfono ese día".

Por su parte, la abuela materna de la menor, Silvia Domínguez dijo a C5N que la noticia "fue como un balde de agua fría ". Aseguró que la familia siente "impotencia" de saber que la justicia provincial sabiendo ésto, no le comunicó a la Fiscalía Federal lo que estaba pasando con el abuelo de Guadalupe .

La imputación de abuso sexual, de Roque Lucero

Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe Lucero, la niña buscada desde junio de 2021 en San Luis, se encuentra imputado por abuso sexual en otra causa contra una menor con discapacidad. La imputación contra el padre de Eric Lucero ocurrió el 20 de abril, pero recién se dio a conocer en las últimas horas.

Desde el medio local El Chorrillero revelaron que la acusación es por abuso sexual gravemente ultrajante, en una causa iniciada en noviembre de 2024. El hombre se encuentra en libertad, pero ante el conocimiento del caso, la familia de la menor se acercó hasta la Justicia provincial para pedir explicaciones. El lunes 4 de mayo irá a la Fiscalía para seguir con esta nueva pista para conocer el paradero de la menor.