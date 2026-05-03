3 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

León XIV advirtió sobre los ataques a la libertad de prensa y recordó a periodistas asesinados en el mundo

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Pontífice alertó por las agresiones contra comunicadores y pidió oraciones por la paz y la unidad de la Iglesia.

Por
León XIV advirtió sobre los ataques a la libertad de prensa y recordó a periodistas asesinados en el mundo
León XIV advirtió sobre los ataques a la libertad de prensa y recordó a periodistas asesinados en el mundoEFE

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el papa León XIV denunció este domingo que el periodismo atraviesa un escenario de vulneraciones frecuentes, tanto visibles como silenciosas, y rindió homenaje a los periodistas que murieron en el ejercicio de su trabajo.

Donald Trump revisará el plan de paz a Irán.
Te puede interesar:

Trump revisará el plan de paz enviado por Irán: "No pagaron un precio lo suficientemente grande"

Durante su mensaje posterior al rezo del Regina Caeli, en coincidencia con la jornada impulsada por la UNESCO, el Sumo Pontífice puso el foco en los riesgos que enfrentan los trabajadores de medios, especialmente en zonas de conflicto, y destacó su tarea como un compromiso con la verdad y la justicia.

El líder de la Iglesia católica expresó su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio del periodismo a nivel global y cuestionó las agresiones reiteradas contra la actividad. En ese marco, subrayó la necesidad de proteger a quienes informan.

En otro tramo de su intervención, y con el inicio de mayo, León XIV convocó a los fieles a retomar el rezo del Rosario, con especial énfasis en la paz mundial y la comunión eclesial. Además, encomendó la situación internacional a la Virgen María y evocó la espera de los discípulos por el Espíritu Santo.

El Papa también saludó a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, con una mención particular a la comunidad peruana vinculada a la Asociación Virgen de Chapi de Arequipa.

Finalmente, reconoció la labor de la Asociación Meter, dedicada a la protección de menores frente a abusos, y valoró su trabajo en la prevención y el acompañamiento a víctimas. Antes de cerrar, pidió a los fieles que continúen rezando por su ministerio.

Noticias relacionadas

Una de las imágenes del atacante.

Atentado a Trump se conoció un video inédito que muestra cómo ingresó el atacante armado

La guerra entre Estados Unidos e Irán comenzo el 28 de febrero pasado.

Pese al anuncio de Trump, Irán cree "probable" la reanudación de la guerra con EEUU

Conectaba principalmente Florida con varios destinos en América Latina y el Caribe,

La low cost Spirit Airlines anunció el cierre de sus operaciones y canceló todos los vuelos

Trump amenazó nuevamente con tomar el control de Cuba. 

Trump amenazó con "tomar casi de inmediato" Cuba tras finalizar su ofensiva en Irán

La identidad del sospechoso fue reservada por medidas de seguridad de la familia real.

Alerta en Países Bajos: un ultraderechista planeaba atacar a dos hijas de la reina Máxima

Durante la misión de Artemis II los astronautas tuvieron que realizar pruebas en la nave. 
play

Los astronautas de Artemis confesaron el momento más dramático que vivieron dentro de la nave

Rating Cero

Emilia Mernes y su pasado antes de ser famosa. 

De qué trabajaba Emilia Mernes antes de ser famosa: pocos lo saben

En un momento, se hartó de Hollywood y eligió otra pasión: se dedicó a ser jugadora profesional de póker en diferentes eventos de Las Vegas. 

Shannon Elizabeth fue actriz de American Pie y ahora se filtró cuánto gana por su cuenta de OnlyFans

Shakira hizo emocionar a más de dos millones de personas en Río de Janeiro.

El dardo de Shakira a Piqué en Copacabana: "Hay millones de madres solteras, sin apoyo, y yo soy una de ellas"

Shakira celebró más de tres décadas de carrera en Copacabana.

Shakira hizo estallar Copacabana: brilló en una noche récord ante más de dos millones de personas

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Gran Hermano: las encuestas marcan quién es el próximo participante eliminado de Telefe

Pampita fue distinguida por su estilo en redes sociales.

Se filtró cómo fue el encuentro entre Benjamín Vicuña y Pampita en los Martín Fierro

últimas noticias

El 10 se subió al auto de Mercedes.

Imperdible: el momento en el que Lionel Messi se subió al auto de Kimi Antonelli

Hace 17 minutos
El Gobierno y una danza al compás de los tiempos de la Justicia

El Gobierno y una danza al compás de los tiempos de la Justicia

Hace 7 minutos
play

Fueron a Viena y descubrieron en el aeropuerto que los habían estafado: más de 100 familias damnificadas

Hace 28 minutos
La ciudad de Mar del Plata en un día totalmente despejado. 

Fin de semana largo: el turismo cayó un 8% y se contrajo el gasto real

Hace 31 minutos
Video: así fue el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami

Así fue el encuentro entre Messi y Colapinto en la previa del GP de Miami

Hace 35 minutos