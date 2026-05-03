¿Corre peligro el GP de Miami? Diluvio, tormenta eléctrica y horas decisivas para la carrera de la F1

La FIA ya había adelantado el horario de la carrera por el riesgo de las tormentas, pero el agua ya llegó al circuito que rodea al Hard Rock Stadium. ¿Podrá correr Franco Colapinto?

La lluvia llegó a Miami y enciende las alertas de la FIA , considerando que en la localidad está estrictamente prohibido realizar eventos al aire libre en caso de tormentas eléctricas. ¿Se corre la carrera de la Fórmula 1?

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De hecho, ya el mismo sábado la organización del Gran Premio de Miami había decidido adelantar el inicio de la carrera de este domingo tres horas respecto al horario original. La competencia principal estaba pactada para comenzar a las 17, pero tras una reunión de último momento entre la FIA, la Fórmula 1 y los promotores locales, se resolvió modificar la largada a las 14, hora argentina .

La decisión, según argumentaron en redes sociales buscaba garantizar la seguridad de los pilotos, espectadores, equipos y personal, además de asegurar el mayor margen de tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones.

A pesar de la determinación del sábado, el agua comenzó a caer pocos minutos antes del comienzo de la Fórmula 2. En redes sociales, las escuderías muestran la llegada de los pilotos y de los equipos en medio de un circuito sumamente mojado.

Según la periodista Guillermina Cardoso, las lluvias no son tan copiosas y según ella hasta podría parar en el corto plazo, aunque advirtió que la segunda categoría podría correr, lógicamente, con la pista mojada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/autosport/status/2050904134929240445&partner=&hide_thread=false The thunderstorms have already started in Miami pic.twitter.com/Q4iCNRplNj — Autosport (@autosport) May 3, 2026

A qué hora es la carrera del GP de Miami de la F1

Los fanáticos argentinos tendrán un gran horario para acompañar a Colapinto en la competencia principal. El Gran Premio de Miami, pactado a 57 vueltas, comenzará este domingo 3 de mayo a partir de las 14. Se adelantó tres horas, por decisión de la FIA debido a pronóstico de tormentas eléctricas

Tras la carrera habrá otro receso de tres semanas, aunque la máxima categoría del automovilismo permanecerá en el continente americano. La actividad de la Fórmula 1 regresará con el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve.

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Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

La sesión completa se podrá seguir en vivo a través de la señal de Fox Sports. Para no perderse ni un segundo del desempeño del argentino en la clasificación, también se podrá seguir en cualquier dispositivo móvil o Smart TV a través de la plataforma de Disney+ Premium.

La plataforma oficial de la categoría F1 TV ofrece la experiencia más completa, con acceso a la cámara onboard del Alpine de Colapinto, telemetría en tiempo real y la posibilidad de escuchar las radios del equipo durante la sesión.