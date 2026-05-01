1 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Crimen en Lomas de Zamora: una mujer mató a su novio a puñaladas tras una pelea y quedó detenida

La víctima, identificada como Emiliano Ezequiel Ríos de 36 años, sufrió múltiples heridas de arma blanca en la espalda y el pecho. La supuesta homicida, que era intensamente buscada, fue entregada por sus hijos.

Por
La víctima ingresó fue trasladado con vida a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Camino Negro y murió minutos después.

La víctima ingresó fue trasladado con vida a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Camino Negro y murió minutos después.

Un hombre de 36 años fue asesinado a puñaladas por su novia (51), tras una fuerte discusión en una vivienda en el partido de Lomas de Zamora. La víctima murió tras sufrir múltiples heridas de arma blanca en la espalda y el pecho por parte de su pareja minutos después de que él le cortara la cara con el filo de una botella de cerveza rota. La supuesta homicida fue detenida en su casa, entregada por sus hijos.

El asesinato se produjo en la calle 37, entre 9 y 10.
Te puede interesar:

Crimen en La Plata: hallaron muerta a una mujer en un cotillón y detuvieron al dueño del local

El hecho se registró en la calle Espronceda al 100, cerca del cruce con Capitán Sarmiento, donde ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. Según testimonios de los vecinos, ambos comenzaron a discutir y en medio de la pelea el hombre, identificado como Emiliano Ezequiel Ríos, rompió una botella de cerveza y con el vidrio le provocó un corte en el rostro a la mujer, Verónica G. Fue entonces cuando la mujer le arrebató un cuchillo que él mismo tenía y lo atacó reiteradas veces.

Embed

La víctima fue trasladada inmediatamente a la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada en Camino Presidente Juan Domingo Perón -conocido como Camino Negro- y Recondo, donde murió poco después de ingresar pese a los intentos de reanimación. Los peritos de la Policía Científica determinaron que el cuerpo presentaba heridas de arma blanca tanto en la espalda como en el pecho.

La causa quedó a cargo de la fiscal Carla Irene Furingo, de la Unidad Funcional N° 1 de la jurisdicción, con la carátula provisoria de “homicidio agravado por el vínculo”. Tras el crimen, efectivos de la comisaría 7ª, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y el área de Inteligencia Criminal llevaron adelante un allanamiento de urgencia en el domicilio de la pareja.

La principal sospechosa, que padece problemas de adicción, era intensamente buscada por la Policía y, finalmente, fueron los hijos quienes llamaron a las autoridades para informar que su madre estaba en el domicilio y quería entregarse: fue detenida en el lugar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Facundo Verdini y Germán Medina compartían tiempo dentro de la peluqería. 

Crimen del peluquero: el dueño del local declaró que Abel Guzmán los "quería matar a todos"

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

Iba a la escuela, lo tiraron al piso y le robaron hasta la ropa: horror por el ataque a un nene de 12 años

La menor desapareció de la puerta de su casa donde jugaba con unos primos.

Causa Guadalupe Lucero: piden investigar al abuelo paterno de la menor desaparecida en 2021

Un jurado popular encontró culpable a Juan Pedro Cides por matar a su amigo.

Mató a su amigo porque le hizo una broma mientras jugaban al truco: podría recibir perpetua

El agresor intentó escapar, pero fue capturado y detenido.

La Plata: asesinaron a un hombre de una puñalada tras una discusión

La pelea fue por un pedazo de colchón de goma espuma.

Caso Ángel: intentaron incendiar el pabellón donde está presa la madre en Comodoro Rivadavia

Rating Cero

Los rumores de la ruptura entre la modelo y el piloto surgieron del ámbito del TC.

Nicole Neumann y Manu Urcera estarían separados: los detalles de la crisis tras el nacimiento de Cruz

Juli Poggio respondió a un odontólogo que criticó su dentadura tras los Martín Fierro de la Moda. 

Juli Poggio se plantó y respondió con todo a las críticas por su llamativo cambio estético

La pareja de actores formaron un vínculo inseparable hasta la muerte de la actriz.

Arturo Puig recordó a Selva Alemán en su cumpleaños con un emotivo mensaje: "Te amo con toda mi alma"

El inmueble se convirtió en un sitio turístico para los fanáticos de la serie.

El Encargado: dónde está y cómo es el lujoso edificio donde transcurre la serie de Guillermo Francella

El extraño trabajo que tuvo Lamothe antes de dedicarse a la actuación. 

De qué trabajaba Esteban Lamothe antes de ser famoso: pocos lo imaginaban

Ruptura de pareja.

Esta famosa pareja de músicos se separó por "un videoclip": ¿qué pasó?

últimas noticias

Los rumores de la ruptura entre la modelo y el piloto surgieron del ámbito del TC.

Nicole Neumann y Manu Urcera estarían separados: los detalles de la crisis tras el nacimiento de Cruz

Hace 8 minutos
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

Iba a la escuela, lo tiraron al piso y le robaron hasta la ropa: horror por el ataque a un nene de 12 años

Hace 13 minutos
Franco arrancó bien la etapa de Miami.

Colapinto fue 11° en la práctica libre del GP de Miami y largará 8º en la sprint

Hace 48 minutos
Caen las ventas de 0 km en abril

Caen las ventas de 0 km en abril

Hace 52 minutos
Fue sentenciada a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional.

Escándalo en San Juan: una odontóloga le sacó 12 dientes a un nene de 5 años sin consentimiento y fue condenada

Hace 56 minutos