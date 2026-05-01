Crimen en Lomas de Zamora: una mujer mató a su novio a puñaladas tras una pelea y quedó detenida La víctima, identificada como Emiliano Ezequiel Ríos de 36 años, sufrió múltiples heridas de arma blanca en la espalda y el pecho. La supuesta homicida, que era intensamente buscada, fue entregada por sus hijos. Por + Seguir en







La víctima ingresó fue trasladado con vida a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Camino Negro y murió minutos después.

Un hombre de 36 años fue asesinado a puñaladas por su novia (51), tras una fuerte discusión en una vivienda en el partido de Lomas de Zamora. La víctima murió tras sufrir múltiples heridas de arma blanca en la espalda y el pecho por parte de su pareja minutos después de que él le cortara la cara con el filo de una botella de cerveza rota. La supuesta homicida fue detenida en su casa, entregada por sus hijos.

El hecho se registró en la calle Espronceda al 100, cerca del cruce con Capitán Sarmiento, donde ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. Según testimonios de los vecinos, ambos comenzaron a discutir y en medio de la pelea el hombre, identificado como Emiliano Ezequiel Ríos, rompió una botella de cerveza y con el vidrio le provocó un corte en el rostro a la mujer, Verónica G. Fue entonces cuando la mujer le arrebató un cuchillo que él mismo tenía y lo atacó reiteradas veces.

Embed La víctima fue trasladada inmediatamente a la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada en Camino Presidente Juan Domingo Perón -conocido como Camino Negro- y Recondo, donde murió poco después de ingresar pese a los intentos de reanimación. Los peritos de la Policía Científica determinaron que el cuerpo presentaba heridas de arma blanca tanto en la espalda como en el pecho.

La causa quedó a cargo de la fiscal Carla Irene Furingo, de la Unidad Funcional N° 1 de la jurisdicción, con la carátula provisoria de “homicidio agravado por el vínculo”. Tras el crimen, efectivos de la comisaría 7ª, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y el área de Inteligencia Criminal llevaron adelante un allanamiento de urgencia en el domicilio de la pareja.