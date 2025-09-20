Violencia a la salida de un boliche en Tucumán: mataron a un joven de 20 años de un golpe La víctima fue identificada como Federico Toledo, quien fue interceptado a la salida del local bailable, recibió una trompada, y terminó golpeando su cabeza contra un banco. Murió en el acto. Por







Un joven de 20 años murió a la salida de un boliche en la capital provincial de Tucumán, la víctima fue identificada como Federico Toledo, quien al salir de un local bailable fue interceptado, recibió una trompada, y terminó golpeando su cabeza contra el banco de una parada de colectivo.

El ataque ocurrió pasadas las 6 de la mañana del sábado, en la plazoleta Mitre, zona donde se encuentran varios boliches. Según con los primeros datos que tienen las autoridades, Federico Toledo había salido a bailar con otros tres amigos.

Cuando salen del boliche, cerca de las 6:30, se dirigen a una parada de colectivos y es allí cuando se encuentran con otros dos jóvenes, y al parecer, comienza una discusión.

Uno de ellos, un chico de 22 años, golpea de forma violenta a Toledo en la cara, lo que hace que se desvanezca, impacte contra el banco de la parada de colectivos y fallezca en el acto.

El agresor escapó de lugar en una motocicleta, pero fue detenido horas más tarde. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, quienes ya tomaron varios testimonios de personas que presenciaron el ataque.