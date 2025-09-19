19 de septiembre de 2025 Inicio
Choque en cadena en el puente Chaco - Corrientes: hay 15 vehículos involucrados y varios heridos

Hay tres personas que fueron trasladados al hospital local y el tránsito sigue cortado.

El puente estará cortado al menos 4 horas debido al siniestro.

Un grave siniestro se produjo este viernes en el puente General Belgrano, que uno a las provincias de Chaco y Corrientes. Se vieron involucrados 15 vehículos, y hay 3 personas que resultaron con heridas graves.

El tránsito continúa cortado en el lugar, donde trabajan la policía, bomberos, y los peritos en el lugar. Las víctimas fueron derivadas los hospitales Escuela de Corrientes y Julio C. Perrando de Chaco

En el lugar quedaron vehículos particulares, prácticamente destruidos, camiones y hasta un colectivo de pasajeros, cuyos ocupantes debieron evacuarse caminando entre los destrozos.

Según las autoridades, las tareas llevarán aproximadamente 4 horas más, en las que el tránsito seguirá cortado. Los autos quedaron destruidos y algunos empezaron a perder nafta, por lo que fueron evacuados los alrededores.

El hecho ocurrió pasadas las 16 en el Barrio de los Pescadores, en un trecho de la construcción donde Vialidad Nacional trabaja por la noche para cambiar tres juntas que no fueron colocadas cuando se construyó. Por la mañana hay una restricción y señalización en el lugar.

