19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un motociclista murió tras chocar contra una parada de colectivo en Recoleta

El hecho ocurrió en la intersección de avenida del Libertador y Agüero cerca de las 5 de la mañana. La Policía descartó la participación de otros vehículos.

Por
Un motociclista murió tras chocar contra una parada de colectivo en Recoleta.

Un motociclista murió tras chocar contra una parada de colectivo en Recoleta.

Redes sociales

Un hombre falleció luego de chocar con su moto contra una parada de colectivo en el barrio de Recoleta, cerca de las 5 de la mañana del viernes, en la intersección de la avenida del Libertador y Agüero. El primer parte policial indica que no hubo intervención de otros vehículos.

Te puede interesar:

Choque múltiple en el Camino del Buen Ayre: dos carriles inhabilitados

Los efectivos arribaron al lugar a los minutos del impacto de la moto con la parada. Un conductor de la vía pública fue quien hizo el llamado y se encontraron con la víctima en el suelo y la moto a un costado, según Infobae.

Se trata de una Honda XR 250 Tornado y en una primera información, se descartó la intervención de otros autos, pero sí podría haber perdido el control por intentar esquivar autos. Según trascendió, la víctima es un hombre de 40 años, pero no hay mayores detalles.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar y en el caso intervino el personal de la Policía de la Ciudad. Se aguardan los resultados de las pericias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La iniciativa busca reducir el flujo de autos y transporte privado.

La Línea D de subtes extiende su horario para el partido de River por Copa Libertadores

play

Doble choque en la Autopista 25 de Mayo: hubo grandes demoras y desvíos en el tránsito

El acceso quedará cerrado de forma permanente.

Cierran un acceso de la autopista Dellepiane: cuáles son las alternativas para ingresar a la Ciudad

El vehículo Audi TT chocó las columnas del Hotel Hilton.

Insólito choque de lujo en Puerto Madero: una coupé Audi se estrelló contra un hotel cinco estrellas

play

Choque en Villa Crespo: una camioneta sin seguro ni patente chocó contra un auto estacionado

play

Accidente en las vías del tren Roca: un micro fue embestido por una formación del ramal Ezeiza

Rating Cero

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

La bailarina y conductora recorrió un camino intenso dentro del espectáculo de nuestro país.

La impresionante transformación de Lourdes Sánchez: así se veía cuando era más joven

¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz?

Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025

Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios.
play

Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión

La Joaqui llamó la atención con un look poco convencional.

La Joaqui sorprendió con un look deportivo con tacos: ¿será tendencia?

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM, arranca.

Marvel ya conoce el final de Avengers: Doomsday y crece la ansiedad de los fanáticos

últimas noticias

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Hace 33 minutos
El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Hace 41 minutos
Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Hace 1 hora
Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre

Hace 1 hora
Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Hace 1 hora