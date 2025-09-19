Un motociclista murió tras chocar contra una parada de colectivo en Recoleta El hecho ocurrió en la intersección de avenida del Libertador y Agüero cerca de las 5 de la mañana. La Policía descartó la participación de otros vehículos. Por







Un hombre falleció luego de chocar con su moto contra una parada de colectivo en el barrio de Recoleta, cerca de las 5 de la mañana del viernes, en la intersección de la avenida del Libertador y Agüero. El primer parte policial indica que no hubo intervención de otros vehículos.

Los efectivos arribaron al lugar a los minutos del impacto de la moto con la parada. Un conductor de la vía pública fue quien hizo el llamado y se encontraron con la víctima en el suelo y la moto a un costado, según Infobae.

Se trata de una Honda XR 250 Tornado y en una primera información, se descartó la intervención de otros autos, pero sí podría haber perdido el control por intentar esquivar autos. Según trascendió, la víctima es un hombre de 40 años, pero no hay mayores detalles.