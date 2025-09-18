18 de septiembre de 2025 Inicio
Video: así fue la pelea a la salida del boliche en Palermo que terminó con dos apuñalados

El hecho ocurrió en la puerta de Ink, en Niceto Vega y Fitz Roy, luego de un robo dentro del lugar. Dos personas fueron trasladadas con heridas graves y cinco fueron detenidos.

Se filtró un video que muestra el momento en el que se desataba la batalla campal en la salida del boliche Ink en Palermo entre dos grupos, luego de una disputa iniciada por un supuesto robo dentro. Dos personas tuvieron que ser trasladadas con heridas de arma blanca y cinco detenidos.

Te puede interesar:

Batalla campal en un boliche de Palermo: cinco detenidos y dos apuñalados en grave estado

El hecho ocurrió a la salida del boliche bailable ubicado en Niceto Vega y Fitz Roy, y, según informó el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, los dos heridos tienen 18 y 26 años. Uno de ellos tiene heridas de arma blanca en el rostro y el otro múltiples heridas de arma blanca. Ambos fueron trasladados al hospital Fernández.

En el video se puede ver como dos grupos comienzan a pelearse, se pegan piñas, patadas y hay personas tiradas en el piso. Todo esto ocurrió sobre la calle y las alarmas de los autos estacionados comenzaron a sonar.

Los cinco detenidos están involucrados en el robo de la cadenita. Por el momento, no identificaron a los agresores. En las próximas horas, llegarán los resultados toxicológicos que se le realizaron a los jóvenes.

