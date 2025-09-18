Video: así fue la pelea a la salida del boliche en Palermo que terminó con dos apuñalados El hecho ocurrió en la puerta de Ink, en Niceto Vega y Fitz Roy, luego de un robo dentro del lugar. Dos personas fueron trasladadas con heridas graves y cinco fueron detenidos. Por







Hay dos detenidos y al menos cinco heridos. Redes sociales

Se filtró un video que muestra el momento en el que se desataba la batalla campal en la salida del boliche Ink en Palermo entre dos grupos, luego de una disputa iniciada por un supuesto robo dentro. Dos personas tuvieron que ser trasladadas con heridas de arma blanca y cinco detenidos.

El hecho ocurrió a la salida del boliche bailable ubicado en Niceto Vega y Fitz Roy, y, según informó el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, los dos heridos tienen 18 y 26 años. Uno de ellos tiene heridas de arma blanca en el rostro y el otro múltiples heridas de arma blanca. Ambos fueron trasladados al hospital Fernández.

Embed - C5N on Instagram: " ASÍ FUE LA PELEA EN EL BOLICHE DE PALERMO Una batalla campal se desató a la salida de un boliche de Palermo entre dos grupos que habían iniciado una pelea dentro del lugar producto de un supuesto robo de una cadenita. La riña terminó con cinco detenidos y dos apuñalados de gravedad, quienes fueron trasladados al hospital Fernández." View this post on Instagram A post shared by C5N (@c5n)

En el video se puede ver como dos grupos comienzan a pelearse, se pegan piñas, patadas y hay personas tiradas en el piso. Todo esto ocurrió sobre la calle y las alarmas de los autos estacionados comenzaron a sonar.

Los cinco detenidos están involucrados en el robo de la cadenita. Por el momento, no identificaron a los agresores. En las próximas horas, llegarán los resultados toxicológicos que se le realizaron a los jóvenes.