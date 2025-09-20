20 de septiembre de 2025 Inicio
Choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes: imputaron por homicidio culposo al camionero

Nahuel Ruiz, de 26 años, quedó imputado tras confirmarse la muerte de Juan Carlos Pérez, el motociclista que había resultado gravemente herido.

El camión se quedó sin frenos.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.
Murió un motociclista herido en el choque en el puente que une Chaco con Corrientes

Nahuel Ruiz, de 26 años, había sido detenido este viernes y estaba alojado en una dependencia policial cuando se produjo el deceso de Juan Carlos Pérez, el motociclista que había resultado gravemente herido en la colisión que se produjo sobre el viaducto. Por tal motivo, Ruiz quedó imputado por homicidio culposo, según lo solicitado por el fiscal Francisco de Obaldía Eyseric.

Poco después de haberse producido el siniestro el conductor del camión admitió que se quedó sin frenos y por eso no pudo evitar la colisión contra al menos una docena de vehículos que circulaban por el puente. Como consecuencia del choque en cadena, tres personas resultaron heridas, aunque Pérez -de 57 años- llevó la peor parte, ya que circulaba en moto de baja cilindrada y quedó atrapado debajo de otro vehículo.

El hombre, quien cruzaba el puente para ir a trabajar a una verdulería en Resistencia, había ingresado al Hospital Escuela de Corrientes, con politraumatismos graves que afectaron la zona intercostal, el hígado y los pulmones, y varias horas más tarde falleció.

Además de Pérez, también habían sido hospitalizados en el mismo nosocomio María Rodríguez Paz (43 años), con escoriaciones varias, y Roberto Rescalde (43), con una lesión cervical.

El impacto fue de tal magnitud que dos autos estuvieron a punto de caer del viaducto hacia las aguas del río Paraná, que separa ambas capitales, mientras que otros dos motociclistas escaparon de milagro de ser arrollados por los otros autos que arrastró el camión.

El tránsito sobre el puente, en tanto, se restableció esta madrugada luego de que los operarios pudieron remover los vehículos que estuvieron involucrados en el accidente.

