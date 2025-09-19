Choque múltiple en el Camino del Buen Ayre: dos carriles inhabilitados

El hecho involucra a seis vehículos y ocurrió a la altura del puente Andrade, sentido a provincia de Buenos Aires. Esto provoca una fuerte congestión desde la Ruta 8.

Una camioneta frenó de golpe en el camino del Buen Ayre y provocó un choque múltiple que involucró a cinco vehículos más a la altura del puente Andrade, sentido a provincia de Buenos Aires, lo que provocó una congestión desde la Ruta 8 en adelante.

Solo dos carriles de los cuatro se encuentran habilitados y se trata del sentido a provincia de Buenos Aires, mano a Panamericana, Oeste norte 1.

La primera fue una camioneta 4x4 blanca, pero no tuvo grandes abolladuras, a diferencia del último auto que es una Volkswagen Surán, quien tuvo destrucción completa de la parte de adelante y hay pedazos sobre el carril contra la valla de contención.

El personal especializado actúa en el lugar para poder sacar a los autos involucrados. Esto continuará por las próximas horas, ya que deberán quitar a los seis autos del lugar.

Un hombre falleció luego de chocar con su moto contra una parada de colectivo en el barrio de Recoleta, cerca de las 5 de la mañana del viernes, en la intersección de la avenida del Libertador y Agüero. El primer parte policial indica que no hubo intervención de otros vehículos.

Los efectivos arribaron al lugar a los minutos del impacto de la moto con la parada. Un conductor de la vía pública fue quien hizo el llamado y se encontraron con la víctima en el suelo y la moto a un costado, según Infobae.

Se trata de una Honda XR 250 Tornado y en una primera información, se descartó la intervención de otros autos, pero sí podría haber perdido el control por intentar esquivar autos. Según trascendió, la víctima es un hombre de 40 años, pero no hay mayores detalles.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar y en el caso intervino el personal de la Policía de la Ciudad. Se aguardan los resultados de las pericias.