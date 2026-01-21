Sorpresa: cuál es la famosa dupla de conductores de América que pasarían a Bendita en El Nueve La pareja viene de conducir un exitoso ciclo de espectáculos en la medianoche y se posiciona como la próxima incorporación para el ciclo histórico que condujo Beto Casella. + Seguir en







Los conductores vienen de hacer un buen rating en la medianoche de América. Redes sociales

El nuevo ciclo de Bendita en El Nueve tendría a una dupla de conductores de América, en reemplazo del legendario Beto Casella, quien dejó el programa de actualidad y espectáculos por diferencias con la producción.

Los presentadores de Qué pasó en América, Sabrina Rojas y Augusto "Tartu" Tartúfoli, habrían sido tentados por la señal para estar al frente del segmento que lleva más de dos décadas en la televisión.

La exmujer de Luciano Castro y el periodista condujeron un éxito que se levantó durante el verano, en América, y serían una dupla ideal para estar al frente del histórico programa de Casella. Ella se quedó recientemente porque los dejaron "cesantes" en enero después de tener muy buen rating en la medianoche de América.

Embed - PROGRAMACIÓN COMPLETA 21/01 | BONDI LIVE Según reveló Ángel de Brito en el canal de streamng Bondi Live , Rojas termina su contrato en febrero de 2026, por lo que quedaría libre para aceptar el nuevo proyecto. Mientras Tartu confirmó que está en conversaciones con la emisora, aunque no aclaró si es para el modelo renovado de Bendita.

Sabrina Rojas sobre las propuestas en TV: "Esperan a que termine mi contrato" Ángel de Brito habló con Sabrina Rojas y le dijo que "vas a tener muchas propuestas", en cuanto a su desempeño en televisión: "Mi prioridad es América, el viernes pasado me junté con otro productor (de TV), y todavía no tuve un llamado, aunque entiendo que Tartu está hablando con El Nueve, y que esperan al 6 de febrero a que termine el contrato...". Además, respondió al conductor que sería su competencia: "Te imaginás competir con vos Angel...", bromeó.