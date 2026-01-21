Donald Trump presenta en Davos su Junta de la Paz, la "ONU paralela" que integrará Argentina

La Casa Blanca invitó a Javier Milei y otros presidentes a unirse al organismo, que tiene como objetivo "promover la estabilidad" y "asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos". Italia, Noruega y Francia rechazaron la invitación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , presentará este jueves de manera oficial a su Junta de la Paz , en el marco de la cuarta jornada del Foro Económico Mundial de Davos. Al menos unos 60 países formarán parte de este grupo internacional, entre los que figura el presidente argentino Javier Milei .

La Junta de la Paz fue anunciada por Trump el año pasado, cuando se anunció el alto al fuego en la Franja de Gaza entre las Fuerzas Armadas de Israel y el movimiento de resistencia palestina Hamás. Inicialmente, este organismo iba a funcionar como una tutela de la tregua en Medio Oriente y sería presidido por el mandatario estadounidense.

Sin embargo, el propio Trump difundió la semana pasada un documento fundacional en el que ni siquiera se menciona la Franja de Gaza. En palabras del propio presidente estadounidense, este nuevo bloque de países "podría reemplazar a las Naciones Unidas".

"Ojalá no necesitáramos una Junta de Paz. Pero Naciones Unidas nunca me ayudó a resolver ninguna de las guerras que he solucionado. Tampoco los culpo. Nunca les pedí ayuda" , dijo Trump durante una conferencia de prensa, el pasado martes.

Hasta el momento, la Casa Blanca invitó por lo menos a unos 60 presidentes del mundo a unirse al organismo, que presenta como objetivo "promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos". Algunos, como Italia, Noruega y Francia, rechazaron la invitación.

Pero hay otros países que la aceptaron, como el caso del mandatario argentino Javier Milei. Otros jefes de Estado que se sumarán al club de Trump serán el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani; y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Aquellos que dieron el sí a la invitación de Trump, firmarán este jueves en Davos el documento oficial de la constitución del nuevo organismo: la Junta de la Paz.

Donald Trump aseguró que "hay un principio de acuerdo por Groenlandia"

Donald Trump y el jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, tuvieron una reunión durante el Foro Económico de Davos con un resultado positivo. El presidente de los Estados Unidos confirmó, mediante un mensaje en redes sociales, que alcanzaron un marco de acuerdo sobre Groenlandia, por lo que no avanzará con la implementación de aranceles a países europeos que abogan por la soberanía de la isla.

En Truth Social, el mandatario norteamericano se explayó luego del encuentro con el representante del organismo y compartió palabras que transmiten cierta tranquilidad. "Tras una reunión muy productiva con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", fueron las primeras líneas del mensaje de Trump.

Esta acción presenta un cambio drástico en la actitud del líder republicano y su administración, ya que hasta hace unos días había manifestado la intención de aplicar tasas arancelarias que irían en crecimiento sostenido desde el 10% en febrero hasta el 25% en junio, para países que no apoyaran la ocupación de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

En ese sentido, Trumpo afirmó que hay un principio de consenso. "Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero", rectificó su decisión que ponía en vilo las relaciones entre el Viejo Continente y el país americano.

De todas formas, sostuvo que continuarán las conversaciones con Europa por el futuro de Groenlandia. "Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia. Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones", develó a los designados y encargados de destrabar el conflicto geopolítico y con este mensaje, apacigua las aguas por un momento.