Loto Plus: resultado del sorteo 3850 del miércoles 21 de enero de 2026

Este miércoles 21 de enero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.
Este miércoles 21 de enero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 5
Los números ganadores fueron: 05 - 15 - 29 - 39 - 41 - 45
6 aciertos: vacante. Premio: $1.597.087.692,46
5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $13.515.623,55
4 aciertos: 195 ganadores. Premio: $2.703.124,71
Los números ganadores fueron: 05 - 16 - 24 - 34 - 39 - 40
6 aciertos: vacante. Premio: $6.649.806.073,73
5 aciertos: 4 ganadores. Premio: $13.515.623,55
4 aciertos: 204 ganadores. Premio: $2.703.124,71
Los números seleccionados fueron: 03 - 12 - 29 - 31 - 37 - 40
6 aciertos: vacante. Premio: $451.198.381,60
Los números ganadores fueron: 02 - 08 - 20 - 21 - 36 - 41
5 aciertos: 9 ganadores. Premio: $34.812.969,75
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 24 de enero a las 22. POZO ESTIMADO: $26.342.000.000
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.