22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Incendios en Chubut: se reactivó el fuego y avanza sobre el Parque Nacional Los Alerces

Las altas temperaturas y el viento hicieron que las llamas, que empezaron hace más de 40 días, llegaran a cercanías de la localidad de Villa Lago Rivadavia, un pueblo ganadero cercano a Cholila.

Por
Incendios en cercanías de Villa Lago Rivadavia.

Incendios en cercanías de Villa Lago Rivadavia.

X: @Canal12web

Los focos de incendios en Chubut se reactivaron durante este miércoles, debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos. Si bien el principal en Puerto Patriada está contenido, se reavivó el fuego que había comenzado a partir de un rayo en el Parque Nacional Los Alerces, lo que puso en alerta a autoridades y brigadistas.

Te puede interesar:

Cambios en el Gabinete: renunció el secretario de Transporte, Luis Pierrini

Por la intensidad del viento, el fuego se acercó a Villa Lago Rivadavia, una pequeña localidad del departamento de Cushamen. Además, debido a las condiciones climáticas, crece el peligro de aparición de focos secundarios por el vuelo de pavesas y cenizas.

Hace 10 días el fuego había sido contenido, gracias al trabajo de las brigadas de combate y las esperadas lluvias. Sin embargo, no pudo ser totalmente apagado, lo que implicó un nuevo avance de las llamas. La situación se tornó, nuevamente, incontrolable y amenaza las casas de los pobladores de la zona. El sitio tiene altos pastizales por la actividad ganadera, condición que empeora el panorama.

Ahora, se espera que el estado del tiempo coopere, ya que se pronostican lluvias que llegarían en las primeras horas del jueves sobre el Parque Los Alereces, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Hay un 70% de posibilidades de precipitaciones que se extenderían durante la mañana. Además, se espera un brusco descenso de temperatura para Chubut y otras provincias de la Patagonia, que no superaría los 20° de máxima.

Cuál es el estado de todos los focos de incendio en el sur

Los datos publicados durante este miércoles, informados en la cuenta oficial de X de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), detallan los focos de incendio activos, contenidos o controlados por zona:

  • Departamento Cushamen, Chubut: “Primera Cantera - Puerto Patriada” - Estado: contenido
  • Departamento Futaleufú, Chubut: "Puerto Café - Parque Nacional Los Alerces" - Estado: activo
  • Departamento Cushamen, Chubut: "Loma de la chancha - El Turbio" - Estado: controlado
  • Departamento Lago Argentino, Santa Cruz: "Túnel Inferior - Parque Nacional Los Glaciares" - Estado: controlado
Embed

Según informa la AFE, el fuego, que arrasó en el último mes en el sur del país, afectó 14.770 hectáreas solo en la zona de Puerto Patriada. Si se suman las más de 3.000 hectáreas quemadas en el resto del departamento de Cushamen, se supera la cifra de 17.000 hectáreas solo en la provincia de Chubut.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Benjamin Netanyahu confirmó su participación en la Junta de la Paz de Donald Trump.

Trump presenta en Davos su Junta de la Paz, la "ONU paralela" que integrará Argentina

¿Vuelve la Fórmula 1 a la Argentina?: comenzaron las obras para modernizar el Gálvez

¿Llega la Fórmula 1 a la Argentina? Comenzaron las obras para modernizar el Gálvez

El destino alberga otros sitios turísticos como iglesias y bodegas que complementan la experiencia en este pueblo.

Turismo en Argentina: el pueblo desconocido que tiene un mirador espectacular y río para el verano

Argentina definió su equipo para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Argentina definió su equipo para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

William Dafoe es el protagonista de The Soffleur, la película dirigida por el argentino Gastón Solnicki.
play

Willem Dafoe llega a Argentina para presentar su nueva película: cuándo y dónde verlo

play

Detuvieron a un cantante chileno en Buenos Aires: es hijo de un narco y lo acusan de secuestro

Rating Cero

Alex, de 32 años, volvió a sorprender en redes sociales.

"A mí me pasó lo mismo": la inesperada comparación de Alex Caniggia con Brooklyn Beckham

Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. 

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa

La ceremonia por el ingreso al Salón de la Fama de los Compositores se realizará el próximo 11 de junio.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

La modelo habló de las infidelidades de su exmarido como motivo de su separación.

El "efecto Wanda Nara": Keita Baldé se separó de su esposa tras las versiones de infidelidad

La Reini fue invitada al programa de Lozano y no se sintió bien tratada. Me sentí humillada dijo la influencer.

Tras el escándalo, La Reini redobló la apuesta contra Verónica Lozano: "Le voy a decir todo"

Los conductores vienen de hacer un buen rating en la medianoche de América.
play

Sorpresa: cuál es la famosa dupla de conductores de América que pasarían a Bendita en El Nueve

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del miércoles 21 de julio de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3850 del miércoles 21 de enero de 2026

Hace 2 horas
Alex, de 32 años, volvió a sorprender en redes sociales.

"A mí me pasó lo mismo": la inesperada comparación de Alex Caniggia con Brooklyn Beckham

Hace 2 horas
Raúl Guglielminetti tenía 84 años y había cometido varios delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

Murió Raúl Guglielminetti, uno de los mayores torturadores de la dictadura

Hace 3 horas
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 21 de enero de 2026.

Quini 6: resultados del sorteo 3.341 del miércoles 21 de enero de 2026

Hace 3 horas
Esta es la mayor ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022.

Irán: medios oficiales informaron por primera vez que hubo 3.117 muertos durante las protestas

Hace 3 horas