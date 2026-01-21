Incendios en Chubut: se reactivó el fuego y avanza sobre el Parque Nacional Los Alerces Las altas temperaturas y el viento hicieron que las llamas, que empezaron hace más de 40 días, llegaran a cercanías de la localidad de Villa Lago Rivadavia, un pueblo ganadero cercano a Cholila. Por + Seguir en







Incendios en cercanías de Villa Lago Rivadavia. X: @Canal12web

Los focos de incendios en Chubut se reactivaron durante este miércoles, debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos. Si bien el principal en Puerto Patriada está contenido, se reavivó el fuego que había comenzado a partir de un rayo en el Parque Nacional Los Alerces, lo que puso en alerta a autoridades y brigadistas.

Por la intensidad del viento, el fuego se acercó a Villa Lago Rivadavia, una pequeña localidad del departamento de Cushamen. Además, debido a las condiciones climáticas, crece el peligro de aparición de focos secundarios por el vuelo de pavesas y cenizas.

Hace 10 días el fuego había sido contenido, gracias al trabajo de las brigadas de combate y las esperadas lluvias. Sin embargo, no pudo ser totalmente apagado, lo que implicó un nuevo avance de las llamas. La situación se tornó, nuevamente, incontrolable y amenaza las casas de los pobladores de la zona. El sitio tiene altos pastizales por la actividad ganadera, condición que empeora el panorama.

Ahora, se espera que el estado del tiempo coopere, ya que se pronostican lluvias que llegarían en las primeras horas del jueves sobre el Parque Los Alereces, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Hay un 70% de posibilidades de precipitaciones que se extenderían durante la mañana. Además, se espera un brusco descenso de temperatura para Chubut y otras provincias de la Patagonia, que no superaría los 20° de máxima.

Cuál es el estado de todos los focos de incendio en el sur Los datos publicados durante este miércoles, informados en la cuenta oficial de X de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), detallan los focos de incendio activos, contenidos o controlados por zona:

Departamento Cushamen, Chubut: “Primera Cantera - Puerto Patriada” - Estado: contenido

Departamento Futaleufú, Chubut: "Puerto Café - Parque Nacional Los Alerces" - Estado: activo

Departamento Cushamen, Chubut: "Loma de la chancha - El Turbio" - Estado: controlado

Departamento Lago Argentino, Santa Cruz: "Túnel Inferior - Parque Nacional Los Glaciares" - Estado: controlado Embed ESTADO ACTUAL Y DESPLIEGUES POR EMERGENCIAS

21 de enero de 2026

Informamos las acciones operativas en curso, por incendios forestales y otras emergencias, en coordinación con las provincias.



INCENDIO “PRIMERA CANTERA - PUERTO PATRIADA”

Cushamen, Chubut.

Estado:… — Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) January 21, 2026 Según informa la AFE, el fuego, que arrasó en el último mes en el sur del país, afectó 14.770 hectáreas solo en la zona de Puerto Patriada. Si se suman las más de 3.000 hectáreas quemadas en el resto del departamento de Cushamen, se supera la cifra de 17.000 hectáreas solo en la provincia de Chubut.